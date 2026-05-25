Tujina

Po večletnih množičnih posilstvih se je 73-letnica ponovno zaljubila

Wales, 25. 05. 2026 08.07 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Gisele Pelicot

Francoska aktivistka Gisele Pelicot pravi, da se je zaljubila in je po posilstvih, ki jih je v Franciji več let organiziral njen nekdanji mož, znova začela zaupati. "Najprej se nisem želela zaljubiti, a življenje je odločilo drugače," je povedala. Kot pravi, je spoznala "73-letnega mladeniča".

FOTO: AP

Francosko aktivistko je njen bivši mož omamil, na desetine moških pa jo je v skoraj desetletju spolno zlorabljalo. 73-letna Pelicotova se je med sojenjem Dominiquu Pelicotu odpovedala pravici do anonimnosti. Leta 2024 je bil Dominique obsojen na 20 let zapora, ker jo je skoraj desetletje drogiral in posiljeval ter dovolil drugim moškim, da so pri posilstvih sodelovali.

Na festivalu Hay v Walesu v soboto je dejala, da si ni nikoli mislila, da bi lahko še kdaj zaupala moškemu, preden je spoznala svojega partnerja Jeana-Loupa Agopiana, poroča Guardian. "Nisem si mislila, da se mi kaj takega še lahko zgodi, še posebej pri mojih letih. Najprej se nisem želela zaljubiti, a življenje je odločilo drugače," je povedala.

Povedala je, da je spoznala "73-letnega mladeniča". "Veste, lahko se zaljubiš v kateri koli starosti, to se je zgodilo meni, lahko se zgodi tebi, prepričana sem v to," je dejala. Ni si več mislila, da bo lahko zaupala moškemu, pravi, a pravi, da ji je prav ta izkušnja pokazala, da je v življenju vse mogoče in da nikoli ne smemo obupati.

'Drevo je tisto, ki skriva gozd'

Na festivalu je ponovno poudarila, da se mora družba prebuditi glede nasilja nad ženskami in da je to "grozljivo zlo, ki presega vse meje". "Mislila sem, da se moja zgodba nanaša samo name, a sem spoznala, da je v resnici drevo tisto, ki skriva gozd," je nadaljevala.

Vendar pa pravi, da je glede prihodnosti žensk "mirna", saj "mislim, da lahko vsi živimo skupaj v harmoniji, moški in ženske, in mislim, da je to vprašanje vzgoje naših otrok že zelo zgodaj".

Prejšnji mesec ponovna preiskava strani za novačenje posiljevalcev

Francoske oblasti so prejšnji mesec začele ponovno preiskovati spletno stran Dominiqua Pelicota, saj se je ta ponovno pojavila. Stran je Dominique med letoma 2011 in 2020 uporabljal za novačenje več deset neznancev, ki so posilili njegovo ženo na njunem domu. Oblasti so sporočile, da je bila francosko govoreča platforma Coco povezana s kaznivimi dejanji, vključno s spolno zlorabo otrok, posilstvom in umorom. Spletna stran, ki je bila registrirana v tujini, je bila zaprta junija 2024.

Da je Pelicotova nastopila na odru pred ljudmi, je po njenih besedah "popoln čudež". Povedala je tudi, da je trajalo več let, da se je odločila odpovedati pravici do anonimnosti. Ko je bila njena odločitev razglašena na sodišču pred 51 moškimi, ki so bili na koncu spoznani za krive posilstva, in njihovimi odvetniki, se je zavedala, da bo za to "zelo drago plačala, in to se je tudi zgodilo, resnično so me poskušali ponižati", je dejala.

