Po večletnih množičnih posilstvih se je 73-letnica ponovno zaljubila

Francosko aktivistko je njen bivši mož omamil, na desetine moških pa jo je v skoraj desetletju spolno zlorabljalo. 73-letna Pelicotova se je med sojenjem Dominiquu Pelicotu odpovedala pravici do anonimnosti. Leta 2024 je bil Dominique obsojen na 20 let zapora, ker jo je skoraj desetletje drogiral in posiljeval ter dovolil drugim moškim, da so pri posilstvih sodelovali.

Na festivalu Hay v Walesu v soboto je dejala, da si ni nikoli mislila, da bi lahko še kdaj zaupala moškemu, preden je spoznala svojega partnerja Jeana-Loupa Agopiana, poroča Guardian. "Nisem si mislila, da se mi kaj takega še lahko zgodi, še posebej pri mojih letih. Najprej se nisem želela zaljubiti, a življenje je odločilo drugače," je povedala. Povedala je, da je spoznala "73-letnega mladeniča". "Veste, lahko se zaljubiš v kateri koli starosti, to se je zgodilo meni, lahko se zgodi tebi, prepričana sem v to," je dejala. Ni si več mislila, da bo lahko zaupala moškemu, pravi, a pravi, da ji je prav ta izkušnja pokazala, da je v življenju vse mogoče in da nikoli ne smemo obupati.

'Drevo je tisto, ki skriva gozd'

Na festivalu je ponovno poudarila, da se mora družba prebuditi glede nasilja nad ženskami in da je to "grozljivo zlo, ki presega vse meje". "Mislila sem, da se moja zgodba nanaša samo name, a sem spoznala, da je v resnici drevo tisto, ki skriva gozd," je nadaljevala. Vendar pa pravi, da je glede prihodnosti žensk "mirna", saj "mislim, da lahko vsi živimo skupaj v harmoniji, moški in ženske, in mislim, da je to vprašanje vzgoje naših otrok že zelo zgodaj".

