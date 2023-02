Po večmesečnem življenju na letališču so južnokorejske oblasti sprejele dva Rusa

Ob prihodu Rusov je južnokorejsko ministrstvo za pravosodje zavrnilo njihove prošnje za status begunca, zaradi česar niso mogli vstopiti naprej v državo in so na letališču čakali na odločitev pravosodja.

Trije Rusi so namreč oktobra prišli skupaj v Južno Korejo, ministrstvo za pravosodje pa je njihove prošnje za pridobitev statusa begunca zavrnilo, saj so navedli, da izogibanje vojaškemu roku ni upravičen razlog za pridobitev azila v Južni Koreji. Še bolj sporno je bilo zaradi tega, ker so vsi za delo sposobni moški v Južni Koreji obvezani služiti 18 mesecev vojaškega roka v okviru državnega služenja.

"Prišli so, da bi se izognili ubijanju nedolžnih ljudi in temu, da bi bili sami ubiti v vojni, ki jo je sprožila njihova domovina. Štiri mesece so potrebovali, da so dobili pravico zaprositi za status begunca," je dodal.

No, zdaj lahko vsaj dva mirno končata večmesečno bivanje na letališču, medtem ko bo potekal postopek za priznanje azila, ki lahko traja tudi več let. Tretji, ki je ostal na letališču, ima sicer možnost, da se pritoži, vendar mora za zdaj ostati na letališču še s preostalima dvema Rusoma.