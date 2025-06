Po velikem shodu izbruhnili spopadi: 'To je konec te izdajalske vlade'

Po ocenah Arhiva javnih zborovanj se je sobotnega novega študentskega protesta v Beogradu udeležilo okoli 140.000 ljudi, kar je največja udeležba v zadnjih mesecih. "Hočemo volitve," je skandirala zbrana množica.

Študentka, katere ime ni bilo navedeno, je z govorniškega odra oznanila, da "od danes naprej vlada velja za nelegitimno". Pozvala je k razpisu in izvedbi poštenih predčasnih volitev.

"Čas je, da končamo strahove. Da si stojimo ob strani. Oni računajo na naš molk, mi računamo, da se ne bo več vrnitve k podreditvi. Računamo na vaš glas. To je konec izdajalske vlade," je med drugim dejala.

Na študentskem protestu je spregovoril tudi rektor Univerze v Beogradu Vladan Đokić in dejal, da "tako kot mirne vode odplaknejo goro, tako nenasilni boj prinaša trajne in globoke spremembe v družbi".

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je protestnike, ki so pozivali k volitvam, obtožil, da so del tuje zarote, ki poskuša uzurpirati njegovo državo. "Želeli so zrušiti Srbijo in jim ni uspelo," je zapisal na Instagramu.