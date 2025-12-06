Za 88-letnega veterana, ki dela v trgovini, da bi preživel, zbrali 1,5 milijona

Avstralski vplivnež Samuel Weidenhofer na družbenih omrežjih redno objavlja zgodbe ljudi v stiski, ki potrebujejo pomoč.
Kot je povedal za NBC News, je Eda Bambasa na predlog enega od sledilcev našel med obiskom Detroita. Obiskal ga je supermarketu, kjer 88-letnik dela osem ur od ponedeljka do petka. Pristopil je do njega in ga prosil, naj deli svojo zgodbo.
Bambas je pojasnil, da se je leta 1999 upokojil, a je nato podjetje, kjer je bil zaposlen, leta 2012 bankrotiralo, zaradi česar je izgubil pokojnino. Takrat je zbolela tudi njegova žena, ki je umrla pred sedmimi leti.
"Najbolj me je prizadelo, ko je bila moja žena hudo bolna, in so mi poleg pokojnine vzeli tudi zdravstveno zavarovanje in skoraj celotno življenjsko zavarovanje. Zato sem prodal hišo," je v solzah povedal v videoposnetku, ki je zdaj postal viralen.
Vse od ženine smrti se poskuša postaviti na noge, a nima dovolj dohodka, da bi lahko užival v pokoju. Zato je primoran delati vsak dan, kljub temu da je star že 88 let.
Weidenhofer je na platformi GoFundMe začel zbirati denar za Bambasovo upokojitev in doživel neverjeten odziv dobrodelnih sledilcev. Do četrtka zjutraj so zbrali že 1,7 milijona dolarjev (približno 1,5 milijona evrov).
Bambasov sin, Michael, je za NBC News povedal, da njegov oče ne ve, koliko so že zbrali, prav tako ne ve, da je njegova zgodba dosegla tudi ljudi izven meja ZDA.
Kot pravi, je bil njegov oče po materini smrti povsem 'izgubljen'. "Po mamini smrti sem šel k njemu domov in ga našel, kako hodi v krogu in ne ve, kaj bi s seboj, ker je skoraj 10 let skrbel zanjo." Ker so se računi za zdravstveno oskrbo bolne žene nakopičili, je začel iskati službo. V trgovini dela zadnjih pet let.
"Finančno mu poskušam pomagati, kolikor lahko, vendar si je zaradi zdravstvenih računov nabral veliko dolgov," je pojasnil sin, ki je izjemno hvaležen vsem, ki so se odločili pomagati njegovemu očetu. "To je preprosto neverjetno, tega ne morem opisati z besedami," je zaključil.
