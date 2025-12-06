Za 88-letnega veterana, ki dela v trgovini, da bi preživel, zbrali 1,5 milijona

Avstralski vplivnež Samuel Weidenhofer na družbenih omrežjih redno objavlja zgodbe ljudi v stiski, ki potrebujejo pomoč.

Kot je povedal za NBC News, je Eda Bambasa na predlog enega od sledilcev našel med obiskom Detroita. Obiskal ga je supermarketu, kjer 88-letnik dela osem ur od ponedeljka do petka. Pristopil je do njega in ga prosil, naj deli svojo zgodbo.

Bambas je pojasnil, da se je leta 1999 upokojil, a je nato podjetje, kjer je bil zaposlen, leta 2012 bankrotiralo, zaradi česar je izgubil pokojnino. Takrat je zbolela tudi njegova žena, ki je umrla pred sedmimi leti.

"Najbolj me je prizadelo, ko je bila moja žena hudo bolna, in so mi poleg pokojnine vzeli tudi zdravstveno zavarovanje in skoraj celotno življenjsko zavarovanje. Zato sem prodal hišo," je v solzah povedal v videoposnetku, ki je zdaj postal viralen.