Tujina

Za 88-letnega veterana, ki dela v trgovini, da bi preživel, zbrali 1,5 milijona

Washington, 06. 12. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
Komentarji
43

88-letni Ed Bambas, ameriški vojni veteran, pet dni na teden dela v supermarketu, da bi lahko preživel mesec. Njegovo zgodbo je na družbenem omrežju delil avstralski vplivnež in svoje sledilce prosil, naj mu pomagajo zbrati dovolj denarja za Bambasovo upokojitev. Njegov poziv je naletel na neverjeten odziv, saj so v le nekaj dneh zbrali kar 1,5 milijona evrov.

Avstralski vplivnež Samuel Weidenhofer na družbenih omrežjih redno objavlja zgodbe ljudi v stiski, ki potrebujejo pomoč. 

Kot je povedal za NBC News, je Eda Bambasa na predlog enega od sledilcev našel med obiskom Detroita. Obiskal ga je supermarketu, kjer 88-letnik dela osem ur od ponedeljka do petka. Pristopil je do njega in ga prosil, naj deli svojo zgodbo. 

Bambas je pojasnil, da se je leta 1999 upokojil, a je nato podjetje, kjer je bil zaposlen, leta 2012 bankrotiralo, zaradi česar je izgubil pokojnino. Takrat je zbolela tudi njegova žena, ki je umrla pred sedmimi leti. 

"Najbolj me je prizadelo, ko je bila moja žena hudo bolna, in so mi poleg pokojnine vzeli tudi zdravstveno zavarovanje in skoraj celotno življenjsko zavarovanje. Zato sem prodal hišo," je v solzah povedal v videoposnetku, ki je zdaj postal viralen. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse od ženine smrti se poskuša postaviti na noge, a nima dovolj dohodka, da bi lahko užival v pokoju. Zato je primoran delati vsak dan, kljub temu da je star že 88 let. 

Weidenhofer je na platformi GoFundMe začel zbirati denar za Bambasovo upokojitev in doživel neverjeten odziv dobrodelnih sledilcev. Do četrtka zjutraj so zbrali že 1,7 milijona dolarjev (približno 1,5 milijona evrov). 

Ed Bambas
Ed Bambas FOTO: GoFundMe

Bambasov sin, Michael, je za NBC News povedal, da njegov oče ne ve, koliko so že zbrali, prav tako ne ve, da je njegova zgodba dosegla tudi ljudi izven meja ZDA. 

Kot pravi, je bil njegov oče po materini smrti povsem 'izgubljen'. "Po mamini smrti sem šel k njemu domov in ga našel, kako hodi v krogu in ne ve, kaj bi s seboj, ker je skoraj 10 let skrbel zanjo." Ker so se računi za zdravstveno oskrbo bolne žene nakopičili, je začel iskati službo. V trgovini dela zadnjih pet let. 

"Finančno mu poskušam pomagati, kolikor lahko, vendar si je zaradi zdravstvenih računov nabral veliko dolgov," je pojasnil sin, ki je izjemno hvaležen vsem, ki so se odločili pomagati njegovemu očetu. "To je preprosto neverjetno, tega ne morem opisati z besedami," je zaključil. 

ed bambas zda
KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NIKI 2
06. 12. 2025 11.48
Se pravi če v Ameriki gre firma v stečaj v kateri si delal adijo penzija zdravstveno zavarovanje itd. Se pravi če si delal recimo v svoji delovni karieri v desetih firmah dobiš iz vsake del pokojnine in če ena crkne dobiš samo še od devetih. Nikakor ne razumem tega njihovega sistema pa saj podjetja zapirajo dnevno potem je en kup starejših ljudi brez sredstev za preživetje. Kolikor se mi zdi da zagotovljene državne pokojnine imajo samo državni uradniki, policija ,vojska.
ODGOVORI
0 0
Pingy Pongy
06. 12. 2025 11.47
Desnuharji, ki tako poveličujete USA , vrata so vam odprta.
ODGOVORI
0 0
Veščec
06. 12. 2025 11.32
+5
Amerika prej pogubljena kot obljubljena
ODGOVORI
6 1
Uporabnik1854475
06. 12. 2025 11.26
+8
Amerika obljubljena dežela , dežela kjer se uresničijo sanje..al kako že gre?
ODGOVORI
8 0
enajstdvanajst1
06. 12. 2025 11.25
+0
Vsak v ameriki si lahko plača zdravtsvo samo nekateri mislijo da so neuničljivi pa ne plačujejo zadosti ampak samo pavšalno. Ko pa zboliš pa je hudič. Isto kot kasko za avto če plačas. Nekateri raje nimajo kasko ker mislijo da vozijo previdno in privarčujejo nekaj sto evrov na leto ampak če je nesreča niso nič privarčevali. Popolno zavarovanje pride nekje 500 dolarjev na mesec in imajo plačo nekaj tisoč evrov na mesec. Tudi pri nas mnogi niso plačevali tistih 30 evrov na mesec potem pa jok in stok pa so tudi bili ob hišo če so zelo zbolelli ker niso imeli dodatnega zavarovanja.
ODGOVORI
5 5
Maxx365
06. 12. 2025 11.18
+2
Vse lepo in prav. Ampak takšnih je verjetno na tisoče, mnogi so zaradi podobnih zgodb postali tudi brezdomci. In na ta način so rešili samo enega izmed mnogih, medtem ko sistemski problem ostaja.
ODGOVORI
4 2
Idealista
06. 12. 2025 11.11
+13
Temu vplivnežu pa kapo dol 🙏
ODGOVORI
13 0
Animal_Pump
06. 12. 2025 11.10
+6
Vi sploh ne veste drugač...kok vam je v Sloveniji fajn...cvilite, jamrate...pa nč vam ne fali...sam še več bi radi imel.
ODGOVORI
12 6
Jožajoža
06. 12. 2025 11.06
+5
Veste,američan,ki je prišel živet v Slovenijo,ni mogel verjeti,da lahko greš k zdravniku,v bolnišnico ali zobozdravniku,ne da bi kaj plačal.golob,še enkrat hvala za javno zdravstvo 24.aprila smo ga rešili
ODGOVORI
13 8
medusa
06. 12. 2025 11.20
-1
Koga si ti s posrancem rešil??? Kar delaj se butalca bebavi!!!
ODGOVORI
4 5
Aijn Prenn
06. 12. 2025 11.42
+1
Na švedskem živeča Slovenka se je pred kratkim čudila zakaj toliko galame okrog kvalitete SLo zdravstva. Je rekla, da na Švedskem zdravstvo ni primerljivo kvalitetno kot pri nas.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
06. 12. 2025 11.04
+4
in desničarjem ki zagovarjajo usa. trumpa...zahodne vrednote ...janševo kruljenje vse privat še vedno ni jasno...kaj pomeni - vse privat....plus kaj pomeni biti vojak / zahodni vojak za njihove zahodne vrednote/ takšnih veteranov imajo v usa stotine tisočev...bili so dobri za na fronto....potem pa jih obravnavajo kot številke statistike...
ODGOVORI
10 6
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 10.59
+8
Meriška demokracija in delovni pogoji!
ODGOVORI
9 1
Mclaren
06. 12. 2025 10.58
+7
Naši vrli desničarji bi nam radi pripeljali tako Ameriko, hahahaha
ODGOVORI
13 6
Animal_Pump
06. 12. 2025 10.57
-5
Zato se ne zanašat na to penzijo...fajn je, da si daješ še na stran...tud pri nas. Pol pa cvilijo, da imajo samo 800 eur penzije. V ZDA pa lahko dela vsak...ni papirologije...itd...zjutraj se prijaviš na šiht...plačan si na dan...drug dan greš lahko drugam delat. Tisti, ki tam cvili, da ne dobi dela...je lenuh. Ta gospod je dokaz...88let...pa dela.
ODGOVORI
4 9
Killing of Hind Rajab
06. 12. 2025 11.07
+11
Ravno ta gospod, ki se je poleg vsega tudi boril za usa na drugem koncu sveta je dokaz...kako ogabno kriminalen je usa sistem do ljudi ...BREZ ZDRAVSTVA in BREZ imetja in penzije...ker je general motors bankrot...ampak lastniki GM imajo še vedno miljarde ki so jih ustvarili ljudje ...kot je Ed ...
ODGOVORI
13 2
Soul
06. 12. 2025 11.07
+1
No ja, njegove solze pravijo drugače.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
06. 12. 2025 11.23
+3
Bravo. Ne vem zakaj vsak še kdo ni vidi boba, in, da je cesar nag...
ODGOVORI
3 0
Maxx365
06. 12. 2025 11.23
+3
Kakšen sistem je to, da moraš pri 88-ih iskati delo, da preživiš. Ko zboliš na stara leta pa nimaš za zdravnika, ker je zdravstvo večinoma privatno in plačljivo. In ne ti o lenuhih, ker gospod je verjetno dovolj delal v življenju, da mu ne bi bilo treba v taki starosti iskati dela. Hišo je imel, ampak jo je moral prodati za zdravnika, torej si je tudi nekaj ustvaril da bi si v normalnih razmerah lahko zagotovil mirno finančno starost.
ODGOVORI
5 2
Animal_Pump
06. 12. 2025 11.26
+2
Z veterani pa povsod delajo..kot svija z mehom. Tiste medalje jim dajo...pol pa adijo. Kar se pa sistema za ljudi tiče...je pa v EU...še najboljši...pa se vi..tega niti ne zavedate. Jaz vem kaka je ZDA...če hočeš...tam zaslužiš zelo dobro...če želiš delat...tam ni pomembna toliko kvalifikacija kot to, da ti obvladaš nek posel. Ampak...za življenje...je Evropa zakon. To vsi vedo...zato vsi bežijo sem....tako z Vzhoda...kot z daljnega Zahoda. Sam eni bi pa kar nekam na Vzhod silili...Ne hvala.
ODGOVORI
4 2
Animal_Pump
06. 12. 2025 11.47
Nisem rekel, da je on lenuh...pač nesrečne okoliščine. Zato pravim...ne se zanašat na penzije itd...tud pri nas niso za zihr. Fajn je dajat še na stran...nikol ne veš kaj bo. Je pa fajn v ZDA, da zavarovanje malo več plačuješ.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
06. 12. 2025 10.56
+4
opevani zahod in vrednote...."Najbolj me je prizadelo, ko je bila moja žena hudo bolna, in so mi poleg pokojnine vzeli tudi zdravstveno zavarovanje in skoraj celotno življenjsko zavarovanje. Zato sem prodal hišo," je v solzah povedal v videoposnetku, ki je zdaj postal viralen. ... čakam da zukrija z antomijo rudarstva animal in črwiwi napišejo...da so to info z blica in da gre za propagando rusov
ODGOVORI
7 3
SDS_je_poden
06. 12. 2025 10.54
+14
Krasen zdravstveni in pokojninski sistem v USA.
ODGOVORI
15 1
Jožajoža
06. 12. 2025 10.48
+12
Kaj je sedaj to.a se tam ne cedi med in mleko???
ODGOVORI
12 0
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 11.00
+7
Da cedi se mleko, med in zlato za 2 % elite!Ostali delajo s po tremi, štirimi službami na teden, da preživijo!
ODGOVORI
7 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.45
+9
To je Amerika izjemna dežela po svoje. Ta njihova svoboda je res neverjetna.
ODGOVORI
10 1
vlahov
06. 12. 2025 10.38
+13
Imam 447 e pokojnine . Sem revež , pod pragom revščine 1050 eur . 70 % Slovencev je revežev.
ODGOVORI
20 7
Nidani
06. 12. 2025 10.42
+2
Najboljše, da greš delat v ZDA, v supermarket...
ODGOVORI
8 6
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.45
+3
Slovenija raj pod Triglavom lol
ODGOVORI
7 4
anamarija
06. 12. 2025 10.48
+7
Zakaj v ZDA? Tudi v Slo lahko dela, kdor želi, razen, če se raje smili samemu sebi.
ODGOVORI
9 2
Jožajoža
06. 12. 2025 10.51
+1
Lenuhi,kabina 13 let delovne dobe,kako baj ina pokojnino.vprašanje pa je ,od kod mu avto,hiša,njiva ,letovanje v Egiptu.... .takim prevarantov,ki so celo življenje živeli na račun države,pobrat nepremičnine.
ODGOVORI
5 4
klop12
06. 12. 2025 10.36
+13
USofA v svojem sijaju
ODGOVORI
13 0
galeon
06. 12. 2025 10.36
+9
Kaj pa naše vplivnice. A so premalo vplivne, da bi zbrale, ali preveč požrešne.
ODGOVORI
10 1
komandos
06. 12. 2025 10.50
+2
Ko hodite na te koncerte gledališča dajte ta denar raje za reveže ne pa tem vplivnim nedelavnim AFNAM KA MISLIJO KOLK SO RES VPLIVNI bedaki
ODGOVORI
5 3
