Tujina
Po vodi namesto s polovili plujejo z vozili
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Vožnja za avtomobilom po reki? Ni nemogoče, pravijo v Belgiji, kjer se je v Ghentu zbralo 80 navdušenih lastnikov amfibijskih vozil ali povedano drugače, zbrali so se navdušenci, ki po vodi namesto s polovili plujejo z vozili. Vse skupaj pa se je začelo pred 30 leti.
