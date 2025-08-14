Svetli način
Po vodi namesto s polovili plujejo z vozili

Ghent, 14. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Vožnja za avtomobilom po reki? Ni nemogoče, pravijo v Belgiji, kjer se je v Ghentu zbralo 80 navdušenih lastnikov amfibijskih vozil ali povedano drugače, zbrali so se navdušenci, ki po vodi namesto s polovili plujejo z vozili. Vse skupaj pa se je začelo pred 30 leti.

motorist_mb
14. 08. 2025 08.10
+1
Še več smetenja 😡
2mt8
14. 08. 2025 08.03
"s polovili" ...popravit bo treba 🤣
