Po Volkswagnu v odpuščanje še pri Fordu: ogroženih 4000 delovnih mest

Do večine ukinitev nemških delovnih mest bo prišlo v Fordovi tovarni v Kölnu, kjer ima avtomobilski proizvajalec okoli 11.500 zaposlenih. Največ ljudi naj bi odpustili v administrativnih oddelkih in oddelkih podpore in razvoja. Odpuščali pa bodo tudi v proizvodnji, poroča SkyNews .

Tako kot številni njegovi tekmeci ima tudi Ford težave s šibko prodajo v Nemčiji in Evropi. Odpor potrošnikov do prehoda na električne avtomobile, upočasnitev gospodarstva in konec vladnih spodbud za nakup električnih vozil v Nemčiji so za proizvajalce avtomobilov velik izziv.

Davek elektrifikacije?

Vodstvo je opozorilo, da evropske vlade niso oblikovale "dosledne in jasne politične agende za spodbujanje elektromobilnosti". Ford si je sicer prizadeval za tesnejše sodelovanje z različnimi vladami v evropskih državah. Predstavniki podjetja so se med drugim srečali z britansko ministrico za promet Louise Haigh, s katero so razpravljali o postopnem zaostrovanju pravil za prodajo električnih vozil v Združenem kraljestvu. Trenutno namreč podjetja dobijo globe, če prodaja električnih vozil ne dosega določenega deleža, za leto 2024 ta znaša 22 odstotkov, a podjetja že opozarjajo, da meje ne bodo dosegla. Preambiciozne se zdijo tudi meje za prihodnja leta. Do 2030 naj bi proizvajalci prodali vsaj 80 odstotkov vozil z ničelnimi emisijami.

"Za zagotovitev Fordove prihodnje konkurenčnosti v Evropi je treba sprejeti težke, a odločne ukrepe," je ob naznanitvi novice dejal Fordov podpredsednik za Evropo Dave Johnston.

Ford ima v Evropi 28.000 zaposlenih, od tega 15.000 v Nemčiji. Po vsem svetu zaposluje okoli 174.000 ljudi.

Gre sicer za še eno napoved odpuščanj v avtomobilski industriji. Nemški Volkswagen je že napovedal zaprtje treh tovarn, delo bi lahko izgubilo več tisoč zaposlenih, pri General Motors so nedavno napovedali zmanjšanje števila delovnih mest za 1000, Nissan pa bo ukinil 9000 delovnih mest in za 20 odstotkov zmanjšal svoje globalne proizvodne zmogljivosti, poroča Euronews.