'Po vrnitvi iz Irana bomo ob obali zasidrali ladje, oni pa bodo dvignili roke'

"Razočarani zaradi neizpolnjenih obljub, korupcije in privilegiranega življenja peščice ljudi - izkoristite to priložnost za spremembe, ki si jih želite," je zapisal Rubio in s tem potrdil, da ameriški vohuni aktivno delujejo na Kubi.

Rubio je kmalu po Trumpovem govoru na družbenih omrežjih zapisal, da je za tiste, ki si želijo pozitivnih sprememb na Kubi, zdaj pravi čas za ukrepanje in jih pozval, naj previdno sodelujejo s Cio.

"Ko se bomo vračali iz Irana, bomo poskrbeli za Kubo. Ladje bodo plule mimo in se ustavile 50 kilometrov od obale, oni bodo dvignili roke, mi pa bomo poslali Marca Rubia, da dokonča zadeve," je v Fort Myersu dejal Trump.

Cia je organizirala invazijo kubanskih izseljencev v Prašičjem zalivu leta 1961, ki se je klavrno končala, ameriški vohuni pa so skozi zgodovino naklepali številne poskuse atentata na pokojnega kubanskega diktatorja Fidela Castra.

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je Trumpove grožnje hitro zavrnil. Na družbenem omrežju je zapisal, da ima Kuba sicer čudovite plaže, vendar tudi ostre čeri in neprijazno okolje za tiste, ki bi se izkrcali z namenom sovražnega delovanja.

Trump in drugi visoki predstavniki njegove vlade že več mesecev javno namigujejo na možnost vojaškega posredovanja na Kubi ali prevzema nadzora nad državo, vendar imajo trenutno polne roke dela s posledicami vojne z Iranom zaradi katerih republikancem 3. novembra grozi poraz na kongresnih volitvah.

Washington stopnjuje gospodarski, politični in pravni pritisk na komunistično oblast. Florida je pred dnevi vložila obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru zaradi sestrelitve dveh civilnih letal s kubanskimi aktivisti leta 1996.

Trump je v začetku leta že uporabil ameriško zvezno obtožnico kot podlago za vojaško posredovanje v Venezueli, ki je privedlo do strmoglavljenja nekdanjega predsednika Nicolasa Madura, ki je Kubo oskrboval z nafto.

ZDA so uvedle tudi energetsko blokado Kube in grozijo s sankcijami vsem državam, ki bi ji dostavljale gorivo. Rusija to sicer počne, Trump pa ji je pred kratkim ukinil sankcije zaradi posla z dizlom za ZDA.