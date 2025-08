Po vrnitvi s počitnic na Hrvaškem v vozilu odkrili mačjega mladiča

Po počitnicah na Hrvaškem je avstrijska družina ob prihodu domov v vozilu odkrila nenavadnega slepega potnika. Pod pokrovom vozila so namreč ob prihodu domov odkrili malega mucka, ki se je tam skrival več ur. Kosmatinec se na srečo med vožnjo ni poškodoval, iz vozila pa so ga varno odstranili gasilci.

Avstrijska družina se je v nedeljo vračala s počitnic na Hrvaškem. Po šesturni vožnji so pozno zvečer prispeli domov in parkirali vozilo, ko so izpod pokrova motorja nenadoma zaslišali nenavadne zvoke. Iz prostora ob motorju se je razlegalo glasno mijavkanje, zaradi česar so nemudoma poklicali gasilce.

Okoli 22.30 so na kraj prispeli gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Baden-Leesdorf in potrdili sume družine – pod pokrovom motorja se je res skrival mali maček. Kot so zapisali na družbenem omrežju, je najbolj zanimivo glede intervencije dejstvo, da se je kosmatinec v vozilu najverjetneje skrival celotno pot s Hrvaške. Gasilci so morali umakniti več delov avtomobila, da bi iz njega odstranili mladiča, ki je bil več ur ujet v notranjosti. Po 45-minutnem reševanju so mucka nepoškodovanega potegnili na prostost.

To sicer ni edini slepi potnik, ki so ga vozniki pomotoma pobrali na Hrvaškem. Minuli teden smo že poročali tudi o kači, ki je med vožnjo nenadoma začela lesti izpod pokrova vozila. Kot je poročal Net.hr, so kačo posneli na hrvaški avtocesti blizu Bosiljevega.