Po povratku iz vojne: 'Odšel je iz Gaze, vendar Gaza ni odšla iz njega'

Operaterji buldožerjev so med tistimi, ki so najbolj neposredno izpostavljeni brutalnosti vojne, je komentiral Ahron Bregman , politolog, ki je šest let služil v izraelski vojski, med drugim tudi med vojno v Libanonu leta 1982. "Vidijo mrtve ljudi in jih odstranjujejo skupaj z ruševinami," je dejal. "Dobesedno gredo čez njih."

"Niso vedeli, kako naj vojake zdravijo," je dejala njegova mati, ki živi v izraelski naselbini na okupiranem Zahodnem bregu. "Rekli so, da je ta vojna tako drugačna, videli so stvari, ki jih še nikoli niso." Ko je bil Mizrahi doma, je pogosto imel napade jeze, znojenja, nespečnosti, svoji družini pa je dejal, da lahko le tisti, ki so bili z njim v Gazi, razumejo, kaj doživlja.

'Ne morem več jesti mesa'

Njegov prijatelj Guy Zaken, ki je bil z njim v Gazi, je dejal, da sta videla zelo težke stvari. Junija je pričal pred knesetom, izraelskim parlamentom, in dejal, da so morali vojaki večkrat teči "čez stotine teroristov, mrtvih in živih". Odkar se je vrnil, ne more več jesti mesa, saj ga spominja na grozljive prizore, ki jim je bil priča v od vojne razdejani Gazi. "Ko zunaj vidiš veliko mesa in krvi, tako naše kot njihove, to res vpliva na tvojo prehrano."

Kot pravi, so civilistom vselej priskočili na pomoč bodisi s hrano ali z vodo, vendar so Hamasovi borci streljali na njih. A kot je dejal zdravnik IDF, ki je govoril anonimno, med izraelskimi vojaki obstaja zelo močan odnos nezaupanja do Palestincev v Gazi. Obstajalo je namreč prepričanje, da so vsi Palestinci, vključno s civilisti, "slabi, da podpirajo Hamas, da jim pomagajo".

Ali posttravmatska motnja lahko sploh obstaja pri Palestincih v Gazi?

IDF je večkrat zagotovila, da si po najboljših močeh prizadeva zmanjšati število civilnih žrtev v Gazi, vključno s pošiljanjem besedilnih sporočil, telefonskimi klici in letaki za evakuacijo. A to ne razloži na tisoče mrtvih civilistov, večinoma žensk in otrok. Poleg tega so bili civilisti ubiti tudi na območjih, ki jih je prav izraelska vojska označila za varna. O posledicah za duševno zdravje Palestincev v Gazi torej nima smisla niti govoriti, številni so namreč zaznamovani že zaradi 17-letne blokade in več vojn z Izraelom.