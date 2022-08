Po vrnitvi z dopusta izvedel, da ima covid, opičje koze in še HIV

36-letni Italijan se je odpravil na kratek oddih v Španijo, po vrnitvi domov pa je moral zaradi slabega počutja k zdravniku. Prva diagnoza je bila slaba, druga še slabša, tretja pa najslabša. Izkazalo se je namreč, da je pozitiven na koronavirus, virus opičjih koz in tudi na virus HIV, ki povzroča bolezen aids. Italijanski raziskovalci pravijo, da je to prvi tovrstni primer hkratne tovrstne okužbe, na katerega pa mora zdravstveni sistem biti pozoren.

icon-expand Testirni komplet za prisotnost virusa HIV FOTO: AP

Mladi Sicilijanec se je pet dni zabaval v Španiji, nekaj dni po vrnitvi domov pa je dobil vročino, vneto grlo, glavobol, omotico, pa tudi vnetje v predelu mednožja. Med počitnicami je imel tudi več nezaščitenih spolnih odnosov. Tri dni po pojavu simptomov je testiranje pokazalo, da je pozitiven na novi koronavirus. Covid-19 je januarja sicer že prebolel, nekaj tednov pred tem pa je bil tudi cepljen. Nekaj ur po pozitivnem izvidu testa pa je dobil še izpuščaj na roki, v naslednjih nekaj dneh so mu telo prekrili mehurji, zato je poiskal pomoč na urgenci v Catanii. Tam so opravili več preiskav, ena izmed njih je potrdila virus opičjih koz, zaradi izbruha katerih so ZDA že razglasile izredne razmere za javno zdravje. Slabih novic pa še ni bilo konec.

Rezultati druge preiskave so potrdili tudi prisotnost virusa HIV. Visoko virusno breme, število CD4 celic in dejstvo, da je bil še manj kot pred letom na tej isti preiskavi negativen, kažejo, da se je 36-letnik okužil pred kratkim, poročanje zbornika Journal of Infection povzema nizozemska tiskovna agencija BNO News. Pacient je moral skoraj teden dni preživeti v bolnišnici, preden si je opomogel od covida in opičjih koz.