Po Vučićevem včerajšnjem shodu, državljani Srbije zopet na ulice

"Naredili bomo obroč po celotnem prostoru, ljudje pa se bodo razporedili v Tašmajdanski park, kjer bo oder, s katerega bomo govorili. Na ta način bodo vsi ljudje, ki so prišli tja, ne glede na to, kako dolgo so bili na tem sprehodu ali pa so se tam znašli slučajno, skupaj sodelovali," je pojasnil eden izmed organizatorjev protesta, Radomir Lazović za nova.rs.

Lazović je poudaril, da so se organizatorji znašli pred velikim izzivom. "Gre za neverjetno veliko ljudi, ki so prišli zadnjič, zdaj pa naj bi jih bilo še več."

Organizatorji so občane pozvali, naj na sobotni shod prinesejo rožo kot simbol proti nasilju in simbol žalosti, da se ne pozabi na tragedije, ki so se zgodile, in da se nikoli več ne ponovijo. Protest se bo predvidoma začel ob 18. uri pred državnim zborom.

Državljane so pozvali k mirnemu protestiranju. "Vse državljane pozivamo k največji možni odgovornosti do miroljubne in nenasilne narave protesta. Režim na to nima odgovora in bi raje imeli nasilje ali incident."

Zahteve protesta "Srbija proti nasilju" so še odstavitev notranjega ministra Bratislava Gašića, direktorja BIA Aleksandra Vulina in članov sveta REM, odvzem nacionalnih frekvenc Pink in Happy TV in prepoved tiskanih medijev, ki promovirajo nasilje, kriminal in nemoralnost. Prejšnji protesti "Srbija proti nasilju", ki jih je organiziralo več opozicijskih strank, je na ulice Beograda pripeljalo več deset tisoč državljanov.