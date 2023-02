Po vzletu s Havajev letalo začelo padati in se nevarno približalo gladini oceana

Eden od potnikov, Rod Williams , ki je z družino sedel v zadnjem delu letala, je za CNN opisal neprijetno izkušnjo. Kot je pojasnil, je let sprva potekal povsem običajno, nato pa se je začelo letalo vzpenjati z "zaskrbljujočo hitrostjo". "Zdelo se mi je, kot da sem na vlakcu smrti," je povedal. Zaskrbljeni so bili tudi ostali potniki, slišali so se kriki. Nato se je, po besedah Williamsa, letalo nenadoma z nosom obrnilo navzdol in začelo padati. Kasneje se je znova povzpelo in nadaljevalo pot v San Francisco.

"Ko se je letalo obrnilo navzdol, so ljudje začeli kričati. Skušaš ostati miren, a so na krovu otroci, nihče pa ni vedel, kaj se dogaja, zato si zaskrbljen." Kabinsko osebje je nato pomirilo potnike, javil se je tudi pilot, ki je dejal, da je z letalom vse v redu. Williams je nato ob prihodu domov pregledal podatke o letu. "Zdaj, ko vem, da smo bili statistično gledano okoli pet sekund oddaljeni od trka v morje, vidim, kakšno srečo smo imeli," je še dodal.

Tiskovni predstavnik United Airlines Joshua Freed v ponedeljek novinarjem ni želel povedati, koliko potnikov je bilo na letalu. Dejal je, da letalo ni imelo nobenih tehničnih težav, ni pa podrobneje komentiral incidenta.

Pojasnil je, da so piloti po dogodku prostovoljno prijavili incident agenciji za varnost v letalskem prometu in predložili varnostno poročilo, United pa "tesno sodeluje" z zvezno upravo za letalstvo pri preiskavi incidenta. Piloti, ki so upravljali z letalom, imajo za seboj skupaj okoli 25.000 ur letenja, bili pa so deležni dodatnega usposabljanja.

Michael McCormick, nekdanji kontrolor zračnega prometa in asistent profesorja letalskih znanosti na Univerzi Embry-Riddle, je za New York Times dejal, da gre za zelo netipičen in resen incident.