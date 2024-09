Po vzletu zagorel motor Airbusa A350, prizemljili celotno floto

Incident na letalu Cathay Pacific se je zgodil v ponedeljek, letalska družba pa je v odzivu prizemljila celotno floto teh širokotrupnih letal evropskega proizvajalca letal Airbus. Po pregledu vseh 48 letal je ugotovila, da jih 15 potrebuje nove dele motorjev, ki jih Airbusu dobavlja britanski Rolls-Royce.

Agencija EU za varnost v letalstvu (Easa) je danes sporočila, da je zagorelo na motorju, požar pa je izbruhnil tik po vzletu. Razlog naj bi bila okvara na cevi za gorivo. K sreči so požar zelo hitro zaznali in pogasili, so navedli.