Kmalu po vzletu zaprosili za zasilni pristanek: iz motorja bruhal ogenj

Po spletu je zaokrožilo več posnetkov, ki so nastali nad južnim delom mesta, na njih pa se jasno vidi, kako v spodnjem delu motorja gori.

Letalo boeing 767-400 je bilo na poti v Atlanto, a je pilot kmalu po vzletu zaprosil za zasilni pristanek in takojšen povratek na letališče, saj je iz motorja letala začel bruhati ogenj.

Letalo je najprej poletelo nad Tihi ocean, nato pa zakrožilo nazaj proti celini nad mestoma Downey in Paramount. Posadka je v tem času opravila vse varnostne preglede in se pripravila na pristanek na mednarodnem letališču Los Angeles.

Letalo je ves čas ohranjalo predpisano hitrost in višino ter varno pristalo. Požar so pogasili letališki gasilci. Nihče od 226 potnikov in devetih članov posadke se ni poškodoval.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo je že sprožila preiskavo. Zakaj je v motorju zagorelo, še ni znano.