Po vzoru Hrvaške velik bojkot trgovin napoveduje tudi njena soseda

Pobudniki akcije prebivalce Bosne in Hercegovine pozivajo, naj 31. januarja ne kupujejo ničesar ter naj si vnaprej zagotovijo potrebna živila, kuhajo doma in se izogibajo obisku gostinskih lokalov, poročajo bosanski mediji. Razlog za akcijo po vzoru Hrvaške pa - visoke cene in nizek življenjski standard.

Kot poroča Net.hr , številni poudarjajo, da so cene hrane v BiH višje kot v nekaterih razvitih državah, kot je na primer Nemčija, prav tako pa da so nevzdržni tudi stanovanjski stroški.

"To je način, da pokažemo nezadovoljstvo zaradi naraščajočih cen hrane in energije, plače državljanov pa medtem ostajajo nizke. En dan bojkota lahko pošlje močno sporočilo," se glasi eno od sporočil, objavljeno na družbenem omrežju.

Po besedah predstavnika Zveze neodvisnih sindikatov Bosne in Hercegovine Adisa Keče taka dejanja kažejo na resne socialno-ekonomske težave v državi. Opozarja, da se dobički delodajalcev povečujejo, čemur pa ne sledijo delavske plače, ki ne zadoščajo niti za kritje osnovnih življenjskih stroškov.

Pobudniki bojkota poudarjajo, da je cilj akcije pritisk na oblast in delodajalce, da sprejmejo konkretne ukrepe za znižanje inflacije, dvig minimalne plače in izboljšanje splošnega življenjskega standarda državljanov. Oblasti v Bosni in Hercegovini so sicer že večkrat uvedle zamrznitev cen najpomembnejših živil.