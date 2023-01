Po zahtevi policije stekel nujen postopek za odvzem imunitete dvema evroposlancema

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na prošnjo belgijskega pravosodja sprožila nujen postopek za odvzem imunitete dvema evropskima poslancema. Prvi postopkovni koraki so tako stekli, potem ko bo Metsola prošnjo predstavila na plenarnem zasedanju parlamenta 16. januarja, pa naj bi odločitev padla do 13. februarja.

V skladu s postopkovnimi pravili mora namreč predsednik oziroma predsednica Evropskega parlamenta prošnjo za odvzem imunitete najprej predstaviti na plenarnem zasedanju, nato pa jo prevzame pristojni odbor za pravne zadeve (JURI). Ta imenuje poročevalca, skliče zasedanje, namenjeno predstavitvi primera, ter lahko tudi opravi zaslišanje. Sledi priprava osnutka poročila, o katerem razpravljajo in glasujejo člani JURI. Na osnovi tega odbor celotnemu parlamentu priporoči, naj prošnjo ali potrdi ali zavrne. Priporočilo odbora se posreduje plenarnemu zasedanju in če je potrjeno, predsednik oz. predsednica parlamenta s tem nemudoma seznani poslanca, ki ga to zadeva, in pristojen nacionalni organ.

icon-expand Roberta Metsola FOTO: AP

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je, kot so sporočili iz parlamenta, vse službe in odbore parlamenta zaprosila, naj zadevo obravnavajo prednostno s ciljem, da bo končna odločitev sprejeta do 13. februarja. Medtem ko pri parlamentu imen ne omenjajo, belgijski časnik Le Soir danes že poroča, da naj bi izguba poslanske imunitete grozila Italijanu Andrei Cozzolinu in Belgijcu Marcu Tarabelli. Oba se je omenjalo v povezavi s korupcijskim škandalom glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta.