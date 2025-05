Španija: po zaledenelih prizorih še vedno možnost sneženja in hudih neviht

Vremenska opozorila še vedno aktivna

Kot poroča Dailymail, so britanske popotnike, pri katerih je Španija priljubljena potovalna destinacija posvarili pred potovanjem. Turisti, ki upajo na sončni konec tedna v Španiji in na Balearskih otokih, bodo močno razočarani, saj bosta počitniške destinacije prizadela močan dež in toča, piše Independent. Za velike dele države je bilo izdano oranžno opozorilo glede nevihte, v severnih regijah, vključno z Barcelono in Madridom, so napovedane nevihte. Priljubljena mesta v Kataloniji, Andaluziji, Kastilji in Valencii so v četrtek popoldne in petek prejela opozorila o nevihtah, vremenoslovci pa opozarjajo celo na možnost sneženja v višjih predelih.