Po zastrupitvi s hrano v Budvi: hotel ni imel dovoljenja za obratovanje

Turisti, ki so se v restavraciji hotela Loza v Budvi zastrupili s hrano, so prihajali predvsem s Poljske, Slovaške in tudi naše Slovenije, poroča spletni portal Danas.rs. Po zastrupitvi pa je 96 oseb zdravstveno pomoč poiskalo v splošnih bolnišnicah v Kotorju, Baru in Cetinju.

A tiste osebe, ki so pomoč poiskale v SB Kotor in SB Bar, so bile po prejetem zdravljenju in pregledu že izpuščene ter so v dobrem zdravstvenem stanju, medij navaja besede pristojnih oblasti. "V Splošni bolnišnici Cetinje je še 12 oseb, ki pa so tudi v dobrem zdravstvenem stanju," piše v sporočilu za javnost, ki ga je objavil državni inštitut za javno zdravje.

Sporočili so tudi, da so pristojne ekipe oddelka za higieno, zdravstvo in ekologijo ter oddelka za obvladovanje in preprečevanje nalezljivih bolezni že začele s preiskavo incidenta. "V več objektih, kjer so se zadrževale ali uživale hrano obolele osebe, je bilo opravljeno potrebno vzorčenje živil in kontrola sanitarno-higienskega stanja," so sporočili.