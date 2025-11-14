Svetli način
Tujina

Po zastrupitvi z ulično hrano umrla mama in dva majhna otroka

Istanbul, 14. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 17 minutami

N.L.
7

Turške oblasti so pridržale štiri osumljence za smrt nemške mame in njena dva otroka, potem ko so umrli zaradi domnevne zastrupitve s hrano med počitnicami v Istanbulu. Družina naj bi jedla hrano iz uličnih stojnic.

Četrt Ortaköy v Istanbulu
Četrt Ortaköy v Istanbulu FOTO: Shutterstock

Četverico sumijo uboja iz malomarnosti, potem ko je nemška družina turškega rodu z dvema otrokoma, starima šest in tri leta, odpotovala v Istanbul in pri več uličnih prodajalcih v četrti Ortakoy jedla hrano. Zaužili naj bi školjke z rižem, sladkarije, jagnjetino z žara ter polnjen krompir.

Kmalu po zaužitju so vsi štirje zboleli s simptomi zastrupitve s hrano. 

Tri dni po prihodu v Turčijo so morali v bolnišnico, a so jih od tam kmalu odpustili. Otroka sta ob ponovnem sprejemu v bolnišnico umrla, za njima je umrla še mama, medtem ko oče ostaja v bolnišnici na intenzivni negi. 

Na mestih, kjer naj bi družina zaužila hrano, so vzeli vzorce in pridržali osumljence.

Tragedija je po poročanju Deutsche Welle sprožila širšo zaskrbljenost glede varnosti ulične hrane, ki je v Turčiji priljubljena tako med lokalnim prebivalstvom kot turisti. 

Ruski specialci iz enote Rubikon prevesili tehtnico dronske vojne

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
14. 11. 2025 18.54
+1
te ulične zadeve nikakor niso primerne za prodajo živil kot so školjke, ko se pajca to tam po več ur na dan, nakuhano na zalogo na displeju, predno se proda , se ne dela sproti porcijsko- pa spodaj topla voda za ohranjanje toplote - žur za toksine, bakterije. Pol pa še umazane roke prodajalcev, ki prenesejo karkoli na to hrano, saj na stojnici ni tekoče vode - verjetno če si, si 1x dnevno umije roke. Pa veliko prepotujem po državah, ob bok Turčiji kar se ulične hrane tiče.
ODGOVORI
1 0
myomy
14. 11. 2025 18.50
-1
Če prav razumem ni umrl noben Turk, ki je jedel isto hrano.
ODGOVORI
0 1
enajstdvanajst1
14. 11. 2025 18.54
turki so umrli. turki ki zivijo v nemčiji pa so domov prišli na dopust
ODGOVORI
0 0
Jani.
14. 11. 2025 18.44
+2
Grozno 🥺🥺🥺
ODGOVORI
2 0
LeviTUMOR
14. 11. 2025 18.43
+1
Kva sploh hodte tja dol financirat te invazijski anti-evropske invazijce pa jest tisto ulično greznico. Ce vam levi svetujejo pa govorijo kok fajn je multikulti, sozitje in kok smo vsi isti itd. pomeni vse, da je lih obratno. Dejte to ze dojet 1x, res ni tok težko no.
ODGOVORI
3 2
jablan
14. 11. 2025 18.47
-2
eni pač radi hodimo po svetu spoznavamo mesta naravo ljudi lokalno hrano ti pa se zazidaj zaradi mene
ODGOVORI
1 3
