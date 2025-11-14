Po zastrupitvi z ulično hrano umrla mama in dva majhna otroka

Četverico sumijo uboja iz malomarnosti, potem ko je nemška družina turškega rodu z dvema otrokoma, starima šest in tri leta, odpotovala v Istanbul in pri več uličnih prodajalcih v četrti Ortakoy jedla hrano. Zaužili naj bi školjke z rižem, sladkarije, jagnjetino z žara ter polnjen krompir.

Kmalu po zaužitju so vsi štirje zboleli s simptomi zastrupitve s hrano.

Tri dni po prihodu v Turčijo so morali v bolnišnico, a so jih od tam kmalu odpustili. Otroka sta ob ponovnem sprejemu v bolnišnico umrla, za njima je umrla še mama, medtem ko oče ostaja v bolnišnici na intenzivni negi.

Na mestih, kjer naj bi družina zaužila hrano, so vzeli vzorce in pridržali osumljence.

Tragedija je po poročanju Deutsche Welle sprožila širšo zaskrbljenost glede varnosti ulične hrane, ki je v Turčiji priljubljena tako med lokalnim prebivalstvom kot turisti.