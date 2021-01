Po zaupnici v poslanski zbornici, Conte zdaj išče podporo še v senatu

"V pandemiji in trpljenju se je država poenotila. V vladi se je okrepil občutek enotnosti," je še povedal premier. Poudaril je, da je zaradi pandemije covida-19 še pomembneje, da vlada ostane na položaju. Zato je senatorje pozval, naj podprejo zaupnico njegovi vladi.

Stranko Živa Italija, ki jo vodi nekdanji italijanski premier Matteo Renzi , je Giuseppe Conte v nagovoru senatorjem rekel, da je povzročila nemir v vladi. "Težko je vladati z nekom, ki stalno spodkopava politično ravnovesje, ki so ga s potrpežljivostjo dosegle stranke večine," je dejal.

Bil je tudi kritičen do ravnanja vlade, v kateri je bila njegova stranka od oktobra 2019 v pandemiji. Izpostavil je, da je italijansko gospodarstvo med vsemi v EU utrpelo največ škode zaradi pandemije covida-19, da ima med vsemi članicami unije največ žrtev novega koronavirusa glede na število prebivalstva in da so šole zaradi covida-19 zaprte najdlje. Premierju je Renzi očital tudi, da se oklepa položaja.

Za potrditev zaupnice vlada potrebuje navadno večino glasov v 321-članskem senatu, vendar pa se obeta tesen izid. Stranke vladne koalicije Gibanje pet zvezd, Demokratska stranka (PD) ter Svobodni in enakopravni v senatu nimajo absolutne večine. Rezultati bodo predvidoma znani okoli 20.30, poroča italijanski časnik La Repubblica.

V ponedeljek je zaupnico že potrdil spodnji dom parlamenta, poslanska zbornica. Za je glasovalo 321 poslancev, proti 259, 27 pa se jih je glasovanja vzdržalo.

Če bo senat zavrnil zaupnico, je mogoče pričakovati premierjev odstop. Potem bi lahko poskusil oblikovati novo vlado. Lahko pa bi gibanje in PD, morda skupaj z Renzijem, nadaljevala vladanje brez Conteja. V gibanju in PD so zavrnili možnost, da bi zgladili spor z nekdanjim premierjem.

Druga možnost je oblikovanje velike koalicije, ki bi jo verjetno vodila nestrankarska oseba. Tretja možnost so predčasne volitve, na katerih bi zmagala desna opozicija. Desne in desnosredinske stranke se tudi zavzemajo za to možnost.

Spor v italijanski vladi se je zaostril zaradi porabe svežnja za okrevanje po pandemiji. Vlada je pretekli teden potrdila spremenjen načrt porabe, v okviru katerega so delno izpolnili Renzijeve želje, vendar njegovi ministrici kljub temu nista potrdili svežnja in sta se glasovanja o načrtu vzdržali. Renzi je namreč zahteval še dodatna sredstva iz evropskega reševalnega mehanizma (ESM), čemur ostro nasprotuje Gibanje pet zvezd.