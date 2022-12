Po zaužitju mlade špinače začeli halucinirati

Devet Avstralcev v Sydneyju je potrebovalo zdravniško pomoč, potem ko so zaužili mlado špinačo, ki so jo kupili pri trgovcu Costco. Kot so navedli zdravniki, so pri obravnavanih pacientih zaznali nenavadne simptome, kot so halucinacije, zmedenost, povečan srčni utrip in zamegljen vid.

Proizvajalec Riviera Farms je pojasnil, da so trgovine pozvali, naj špinačo nemudoma umaknejo s polic. Kot ocenjujejo, je verjetno prišlo do kontaminacije s plevelom. Zdravstvene oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales so potrošnike opozorile, naj vse kupljene pakete špinače te blagovne znamke z rokom uporabnosti do 16. decembra zavržejo, saj živilo ni varno za uživanje. Vse, ki so po zaužitju špinače zaznali nenavadne simptome, so pozvali, naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč. icon-expand Špinača FOTO: Shutterstock "Nihče ni umrl, zato smo lahko zadovoljni. Upamo, da tako tudi ostane, saj so ti ljudje precej bolni – doživljajo hude halucinacije in vidijo stvari, ki jih ni," je dejal dr. Darren Roberts iz državnega centra za zastrupitve.