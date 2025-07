Po zaužitju nejedilne barve zaradi zastrupitve v bolnišnici 233 otrok

Zaradi zastrupitve s svincem se na severozahodu Kitajske v bolnišnici zdravi več kot 200 predšolskih otrok, potem ko so šolski kuharji za okrasitev hrane uporabili neužitno barvo. Testi vzorcev hrane, ki so jo postregli malčkom vrtca Peixin v mestu Tianshui (v provinci Gansu), so pokazali na kar 2000-krat višjo raven svinca od nacionalne varnostne meje.

Povišano raven svinca v krvi je imelo 233 otrok, ki so zaužili torto iz rdečih datljev in koruzno štručko s klobaso. Ko pa je vse več otrok pričelo zbolevati, se je v preiskavo vključila tudi kitajska policija. Preiskali so šolsko kuhinjo in zaloge hrane, ter našli barvilo, ki so ga pred tem zaposleni skrili. In na njem je bilo jasno označeno, da je neužitno, izhaja iz uradne izjave, ki jo povzema britanski BBC. Kot še poročajo, je ravnatelj šole kuhinjsko osebje prosil, naj barvo kupijo preko spleta. Osem oseb so tudi aretirali.