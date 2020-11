Po zavzetju prestolnice Tigraja etiopske sile iščejo voditelje upornikov

Abiy je poudaril, da zavzetje prestolnice Mekelle pomeni "zadnjo fazo" tritedenskega konflikta in konec ofenzive etiopske vojske. Vendar pa opazovalci razmer opozarjajo, da to morda še ne pomeni tudi konca konflikta na območju.

Podrobnosti dogajanja na severu Etiopije niso znane, saj so komunikacije prekinjene, poroča BBC, ki mu je sicer uspelo vzpostaviti stik z virom v mestu Mekelle. Kot poroča, so v mestu vojaki etiopske vojske, davi je bilo slišati občasne strele. Nekateri prebivalci so že pobegnili na obrobje mesta.

Vodja TPLFDebretsion Gebremichael je napovedal, da se bo njihov boj nadaljeval.

Ameriško veleposlaništvo v sosednji Eritreji je sporočilo, da je bilo v soboto zvečer v eritrejski prestolnici Asmara slišati šest eksplozij. Sile TPLF so izstrelile več izstrelkov na Eritrejo, ki ji očitajo, da podpira etiopske vladne sile v večtedenskem konfliktu. A za zdaj še ni znano, ali so zadnji incidenti v Asmari povezani z boji v Tigraju.