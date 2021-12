Grozljivi posnetki divjanja tornadov po ZDA: ena najtežjih noči v zgodovini Kentuckyja

Kot je zapisal ob posnetku, je skozi njegovo mesto naprej potoval manjši, nato pa še večji tornado. Thompson ne more zapustiti svojega doma, zato ne ve, kakšna škoda je nastala v mestu, poroča CNN.

Kevin Thompson iz Kentuckyja je na družbeno omrežje Facebook objavil posnetek prihoda tornada. V objektiv ga je ujel pred svojo hišo v Central Cityju. V ozadju je slišati sirene, ki opozarjajo na prihod tornadov, ti pa so vidni šele, ko temno noč razsvetlijo strele.

Da je šlo za eno najtežjih noči v zgodovini Kentuckyja, je dejal tudi guverner Andy Beshear . Dodal je, da bi lahko število smrtnih žrtev naraslo vse do sto.

Beshar je povedal tudi, da se je v eni izmed tovarn v Mayfieldu zrušila streha in da se bojijo, da bi lahko bilo tam veliko žrtev.

Tudi eden od uporabnikov Twitterja se je po tornadu zapeljal po Mayfieldu in objavil posnetek "izbrisanega mesta". "Skoraj vse zgradbe so bile uničene," je zapisal.

Po poročanju tujih medijev je tornado prizadel tudi sodišče okrožja Graves in zapor nedaleč od sodišča.

Tudi v Leachvillu v Arkansau so bile posledice nevihte s tornadi hude.

Eden najbolj uničujočih tornadov je v petek pustošil po osrednjem delu ZDA in prepotoval neverjetnih 370 kilometrov. Če bodo to informacijo tudi uradno potrdili, bo to najdaljša pot tornada po letu 1925.