Po ZDA se širi glivična okužba, odporna na vsa obstoječa zdravila

"To je prvič, da smo opazili odpornost na zdravila," je dejala dr. Meghan Lyman , zdravnica v Centru za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in dodala, da se okužba prenaša z enega bolnika na drugega. Poleg tega, da se širi s stiki bolnikov, jo je možno dobiti tudi prek onesnaženih površin.

O izbruhih ca ndide auris, ki so jo leta 2009 odkrili v Aziji, poročajo v oskrbovalnem domu v Washingtonu in v dveh bolnišnicah v Dallasu v Teksasu. Zdravstveno osebje se je soočilo z več primeri, kjer se okužbe ni dalo pozdraviti z nobenim od treh glavnih skupin zdravil, poroča The Independent .

Zdravstveni uslužbenci sicer že vrsto let opozarjajo na to glivo, saj so opazili, da imajo pogosto uporabljena zdravila nanjo malo učinka. Leta 2019 so zdravniki v New Yorku diagnosticirali tri primere, ki so bili odporni tudi na vrsto zdravil, imenovanih ehinokandini, ki so sicer veljala za "zadnjo možno rešitev". Znanstveniki so ugotovili, da je gliva na bakterijo odporna postala med zdravljenjem. V teh primerih sicer ni bilo dokazov o širjenju okužb z bolnika na bolnika.

In čeprav se v preteklosti gliva ni prenašala med bolniki, so se novi primeri med januarjem in aprilom hitro razširili. V domu za hudo bolne ostarele v Washingtonu so zabeležili 101 okužbo, v treh primerih je bila gliva odporna na vse tri vrste protiglivičnih zdravil. V dveh bolnišnicah v Dallasu je bilo medtem okuženih 22 oseb, od tega se okužbe ni dalo zdraviti v dveh primerih.

Od petih ljudi, ki so bili popolnoma odporni na zdravljenje, so trije umrli – dva v Teksasu in eden v Washingtonu. Dr. Lymanova je dejala, da oba izbruha še vedno potekata, že od aprila namreč ugotavljajo nove okužbe. Števila dodatnih primerov še niso sporočili.