Po železniški nesreči demonstracije, premier družine žrtev prosi za odpuščanje

Pred parlamentom v Atenah se je po podatkih policije zbralo približno 7500 ljudi, da bi izrazili jezo po tragični železniški nesreči, ki se je zgodila zaradi človeške napake in pomanjkljivosti na železniškem omrežju.

Demonstranti, ki so nosili napise "Dol z morilskimi vladami", so se odzvali na poziv študentov, železničarjev in zaposlenih v javnem sektorju, medtem ko v državi poteka stavka na železnicah in metroju.

Med žrtvami številni študentje

Sorodniki žrtev in njihovi najbližji pa naj bi se zbrali pred postajo Larisa, blizu kraja nesreče, v spomin na žrtve. Podobni shodi s svečami in spominske slovesnosti za žrtve, med katerimi je bilo veliko študentov, so ta teden potekali v več mestih po državi.

Načelnik postaje v Larisi, ki so ga kmalu po katastrofi aretirali v povezavi z nesrečo, naj bi danes stopil pred sodišče, kjer bi se lahko soočil z obtožbami umora iz malomarnosti, poroča AFP. Delno je prevzel odgovornost, ker ni preusmeril vlakov, če bo obsojen, pa mu grozi dosmrtni zapor.

Načelnik postaje neizkušen

V grških medijih so se medtem pojavile podrobnosti o relativni neizkušenosti načelnika postaje na tem delovnem mestu in dejstvu, da je bil med napornim prazničnim koncem tedna brez nadzora.

Podjetje Hellenic Train, ki upravlja grške železnice in je bilo po nesreči deležno kritik in jeze, je v soboto zvečer objavilo izjavo, v kateri je branilo svoja dejanja. Pred sedežem podjetja v Atenah je ta teden demonstriralo na stotine ljudi, ki so podjetju očitali dolgoletno zanemarjanje železnic.

Po navedbah neimenovanega pravnega vira preiskovalci preučujejo možnost vložitve obtožb proti vodilnim članom podjetja.