Po železniški nesreči v Grčiji izbruhnili burni protesti

Zaradi železniške nesreče, v kateri je umrlo 43 ljudi, so v Grčiji izbruhnili protesti. Več sto protestnikov je po tragični nesreči protestiralo v središču Aten, kjer je prišlo tudi do trenj s policijo, ki je uporabila solzivec. Nove proteste pa so napovedali delavci železnic, ki pravijo, da je za nesrečo kriv "ignorantski odnos vlade do železnic".

Po železniški nesreči so grške ulice napolnili jezni protestniki, ki menijo, da je "nesreča le čakala, da se zgodi". Čeprav še zmeraj ni jasno, zakaj je prišlo do trčenja vlakov, je grški premier Kiriakos Micotakis dejal, da je za nesrečo najverjetneje kriva človeška napaka. Oglasili pa so se tudi predstavniki železniških sindikatov, ki so izpostavili, da strojevodje že dlje časa opozarjajo na težave z elektronskimi sistemi in na pomanjkanje delavcev.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Več sto protestnikov se je včeraj tako zbralo pred sedežem podjetja Hellenic Train v Atenah, ki je odgovorno za vzdrževanje grških železnic. Protesti so potekali še v Solunu in mestu Larisa, v bližini katerega se je v torek zvečer zgodila nesreča. Najprej so se protestniki samo mirno zbirali in prižigali sveče v znak žalovanja, kasneje pa je na območjih prišlo do nasilja. Policisti so protestnike, ki so na ulicah prižigali bakle in razbijali okna izložb, morali razgnati s solzivcem.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Za danes pa so nove proteste napovedali železniški delavci, poroča BBC. Kot pravijo, bodo protestirali v znak žalovanja, a hkrati tudi zaradi "uradnega zanemarjanja železnic". "Naša bolečina zaradi več deset mrtvih in ranjenih kolegov ter sodržavljanov se je zdaj spremenila v jezo," so zapisali v sindikatu delavcev, kjer menijo, da je do tragične nesreče prišlo zaradi "ignorantskega odnosa, ki ga je vlada v zadnjih letih kazala do grških železnic". Železniški sindikati namreč poudarjajo, da so strojevodje že dlje časa opozarjale na težave z elektronskimi sistemi. V železniškem omrežju po njihovih besedah tudi primanjkuje delavcev. V državi naj bi moralo biti zaposlenih več kot 2000 delavcev, trenutno jih je le 750.

Grške oblasti so sicer včeraj aretirale vodjo železniške postaje, ki mu očitajo umor in hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Nikos Savva, študent medicine s Cipra, je na včerajšnjem protestu dejal, da aretirani predstojnik ne bi smel plačati cene "za celoten slab sistem". "Železniško omrežje je bilo že dlje časa videti problematično, z obrabljenim in slabo plačanim osebjem," je povedal. V tem mišljenju se mu je pridružil zdravnik Costas Bargiotas iz Larise. "To je nedopustna nesreča. Takšno stanje na železnicah poznamo že 30 let," je povedal.

icon-expand Železniška nesreča v Grčiji. FOTO: Profimedia

Potniški vlak, ki je prevažal okoli 350 ljudi, je v torek zvečer blizu mesta Larisa z veliko hitrostjo trčil v tovorni vlak na tiru. Prvi štirje vagoni potniškega vlaka so iztirili, nato pa sta prva dva še zagorela. Zaradi ognja so številni potniki utrpeli hude opekline, žrtev pa niso mogli identificirati. V nesreči je umrlo najmanj 43 oseb, več kot 60 naj bi jih bilo ranjenih.