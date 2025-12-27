Po zmedi v bolnišnični mrtvašnici upepelili napačnega pokojnika

Incident v največji bolnišnici na Škotskem naj bi se zgodil minuli mesec. Osebje mrtvašnice v Univerzitetni bolnišnici Kraljice Elizabete v Glasgowu je pogrebnemu zavodu predalo napačno truplo.

Vodstvo bolnišnice se je za zamenjavo že opravičilo, zdravstveni odbor pa je sprožil preiskavo in sporočil, da so vpleteno osebje suspendirali. Kot so dodali, je za incident kriva "človeška napaka", poroča Sky News.

Družini obeh pokojnih sta bili o tem obveščeni, posmrtni ostanki so zdaj pri pogrebnem zavodu. "Rad bi se iskreno opravičil prizadetima družinama," je ob tem dejal direktor škotskega zdravstvenega odbora Scott Davidson. "Imamo zelo stroge postopke za identifikacijo in označevanje trupel – od prihoda v naše mrtvašnice do predaje pogrebnemu zavodu. Globoko obžalujemo, da se ti postopki v tem primeru niso upoštevali in da sta bili zaradi tega dve družini v že tako težkem obdobju deležni še dodatne stiske. Takoj smo začeli s preiskavo tega incidenta in zagotavljamo, da se bomo iz tega kaj naučili," je še povedal Davidson.