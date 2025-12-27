Po zmedi v bolnišnični mrtvašnici upepelili napačnega pokojnika

Incident v največji bolnišnici na Škotskem naj bi se zgodil minuli mesec. Osebje mrtvašnice v Univerzitetni bolnišnici Kraljice Elizabete v Glasgowu je pogrebnemu zavodu predalo napačno truplo.
Vodstvo bolnišnice se je za zamenjavo že opravičilo, zdravstveni odbor pa je sprožil preiskavo in sporočil, da so vpleteno osebje suspendirali. Kot so dodali, je za incident kriva "človeška napaka", poroča Sky News.
Družini obeh pokojnih sta bili o tem obveščeni, posmrtni ostanki so zdaj pri pogrebnem zavodu. "Rad bi se iskreno opravičil prizadetima družinama," je ob tem dejal direktor škotskega zdravstvenega odbora Scott Davidson. "Imamo zelo stroge postopke za identifikacijo in označevanje trupel – od prihoda v naše mrtvašnice do predaje pogrebnemu zavodu. Globoko obžalujemo, da se ti postopki v tem primeru niso upoštevali in da sta bili zaradi tega dve družini v že tako težkem obdobju deležni še dodatne stiske. Takoj smo začeli s preiskavo tega incidenta in zagotavljamo, da se bomo iz tega kaj naučili," je še povedal Davidson.
To sicer ni prvi incident, ki se je zgodil v tej bolnišnici. Le nekaj dni prej se je začelo sojenje medicinski sestri, obtoženi, da je avgusta 2022 bolniku dala prevelik odmerek zdravila, namenjenega drugemu pacientu, moški pa je zaradi tega umrl. Marca letos pa je zdravstveno osebje prevelik odmerek paracetamola vbrizgalo dojenčku.
Zamenjava bolnikov v SB Celje septembra 2022
Zamenjava bolnikov se je sicer pred tremi leti zgodila tudi pri nas. Splošna bolnišnica Celje je septembra 2022 po smrti starejšega pacienta obvestila napačne svojce. Do zamenjave je prišlo, ko so iz doma starejših občanov v enem reševalnem vozilu prepeljali dva pacienta brez identifikacijskih oznak, prav tako pa nista mogla komunicirati z osebjem, zaradi česar so ju že ob sprejemu narobe identificirali.
V bolnišnici so sicer zatrdili, da so oba pacienta zdravili na osnovi klinične slike njunih akutnih bolezni, in ne dokumentacije, ki ju je spremljala, zato smrt enega od njiju ni bila posledica morebitnega napačnega zdravljenja. Le nekaj dni pozneje je umrl tudi drugi pacient.
Celjsko tožilstvo je v zvezi z zamenjavo pacientov septembra letos spisalo obtožnico, za napako pa naj bi krivilo medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do bolnišnice, druga pa ju je sprejela v triaži celjske urgence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.