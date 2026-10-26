Po znameniti evropski ulici odslej le še peš: kilometer brez vozil

Na slabem kilometru dolgem odseku prometne ulice Oxford Street odslej vožnja s kolesi, avtobusi, avtomobili ali taksiji ni več dovoljena. Na območju bodo namreč uredili zelene površine in namestili sedežne garniture, območje pa odprli le za pešce, piše ABC News. No, nova prepoved vseeno ne velja za povsem vsa vozila. Dovoljenje za prevoz tega območja bodo sicer imela med polnočjo in 7. uro zjutraj dostavna vozila, v primeru izrednih dogodkov pa tudi reševalna vozila. Območje za pešce se razteza vse od ulice Orchard Street do ulice Great Portland Street ter zajema tudi znamenite veleblagovnice, kot sta John Lewis in Selfridges. In čeprav je zaradi turobnega in deževnega vremena sprva kazalo, da bo prvi dan zaprtja ulice manj obljuden, pa so se kasneje na njej vseeno zvrstili številni obiskovalci ter izrazili zadovoljstvo, da je cesta zdaj zaprta za promet.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Oxford Street Profimedia

Oxford Street Profimedia

Oxford Street Profimedia

Oxford Street Profimedia







Med drugim so izrazili upanje, da bi se lahko na tem območju razvila tesnejša skupnost, sklepanje novih prijateljstev, izrazili so tudi zadovoljstvo, da so dobili prostor za varen klepet, ki ga ne obkroža promet. "Lahko se sproščeno sprehajaš, vedoč, da si na varnem, in si stvari dejansko lahko dobro, temeljito ogledaš," je za portal The Mirror dejala ena od mimoidočih. So se pa pojavili tudi takšni s pomisleki nad spremembami. Zaposlena v enem od podjetij na tem območju je izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnih neželenih posledic preureditve ter glede varnosti obiskovalcev. "Če bi območje postalo tarča ...," je dejala, ob tem pa izpostavila tudi otežen dostop za invalide. Podobne pomisleke so že pred tem izrazili tudi nekateri kritiki, ki opozarjajo, da bi lahko omejen dostop za avtobuse in taksije predstavljal ovire za starejše prebivalce Londona in invalide. V prvi fazi bodo sicer preverili tudi, kako dobro ulica, namenjena pešcem, deluje za osebe, ki potrebujejo prilagojen dostop.

Za 'bolj zelen, boljši in uspešnejši London'

"Revitalizacija ulice Oxford Street bo pospešila obnovo, spodbudila ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast v prestolnici ter širše," je prepričan londonski župan Sadiq Khan, ki dodaja, da nadaljujejo z gradnjo "bolj zelenega, boljšega in uspešnejšega Londona za vse".

Oxford Street FOTO: AP