Po zrušitvi nadstreška na kolodvoru: 'Odstop Vesića ne bo edini'

Dodal je, da položaj zapušča mirne vesti in ponosen na rezultate ministrstva. Poudaril je tudi, da je delal z odgovornostjo do državljanov in izključno v interesu Srbije.

Minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić , ki je odstop napovedal v ponedeljek, je danes na družbenem omrežju zapisal, da se je za to odločil kot odgovoren človek, ki želi z osebnim zgledom pokazati, da v Srbiji obstaja moralna odgovornost zaradi strašne tragedije, ki se je zgodila v resorju, na čelu katerega je.

Dodal je, da gre vsekakor za napako stroke in da ne bi bil rad v koži sodnikov, tožilcev in izvedencev. Pri tem je ocenil, da bo državnemu tožilstvu in sodiščem, predvsem pa sodnim izvedencem zelo težko ugotoviti, ali je k zrušenju prispevalo steklo, ki so ga dodali na nadstrešek, ali pa je nadstrešek padel zaradi dotrajanosti.

Med 14 smrtnimi žrtvami nesreče, ki se je zgodila v petek nekaj pred poldnevom, sta bila tudi dva otroka, rojena leta 2014 in 2018. Trije ljudje so bili huje poškodovani in so še vedno v smrtni nevarnosti.

Postajo so sicer julija prenovili, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.