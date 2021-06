Po zrušitvi stanovanjske stavbe v Miamiju pogrešajo še 99 oseb

Županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava je sporočila, da so doslej potrdili preživetje 102 stanovalcev bloka. Reševalne ekipe so nadaljevale z delom čez noč na petek s pomočjo reševalnih psov.

"Prišel sem domov in bil šokiran. Veliko je bolečine in to, da sem preživel, je blagoslov," je dejal 40-letni Eric de Moura, ki je tragično noč preživel pri dekletu in je med srečniki, ki v času zrušitve niso bili doma. Preživel je, vendar je sedaj brez doma.