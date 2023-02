Robot, ki lahko s pomočjo magnetnih polj pobegne iz zapora

Znanstveniki iz Univerze v Hong Kongu in Univerze v Pittsburghu so združili moči in ustvarili robota, ki lahko, po vzoru morske kumare, spreminja svojo obliko in tako pobegne iz različnih prostorov, tudi zapora.

Ustvarjalci v svoji inovaciji vidijo tudi velike priložnosti za pomoč medicini. Menijo namreč, da bi lahko tovrstni roboti hitro in učinkovito dostavljali zdravila v želodec ali odstranjevali tujke iz želodca.

Roboti s faznim premikanjem so bili izdelani že prej, vendar so za preoblikovanje potrebovali zunanje vire toplote ali električne tokove. No, ta robot pa, za razliko od svojih predhodnikov, za spreminjanje oblike potrebuje zgolj vplive različnih magnetnih polj. Izdelan je namreč iz galija, elementa, ki svojo obliko iz trdnega v tekoče spremeni že pri slabih 30 stopinjah Celzija. Poleg galija pa se v robotu skrivajo še magnetni mikrodelci. "Zaradi njih se material odziva na izmenično magnetno polje, tako da lahko z indukcijo segrejete material in povzročite fazno spremembo. Magnetni delci robotom prav tako dajejo mobilnost in sposobnost premikanja," potek spreminjanja oblike robota razloži profesor Carmel Majidi iz Univerze Carnegie Mellon v Pittsburghu.

Za mnoge je ideja o robotih, ki lahko brez težav spreminjajo agregatno stanje iz trdnega v tekoče in obratno, zastrašujoča, a profesor Chengfeng Pan iz Univerze v Hong Kongu razloži, da je strah popolnoma odveč. V trdnem stanju lahko robot namreč doseže hitrost le 1,5 m/s, tako da bi ga večina ljudi lahko z lahkoto prehitela.