Podkupnine za beg iz države, skrivanje doma in preoblačenje v ženske

Premirja v vojni v Ukrajini še ni na vidiku, s tem pa se tisoče moških sooča z možnostjo mobilizacije v vojsko. Domneva se, da je od začetka vojne državo nezakonito zapustilo več deset tisoč Ukrajincev, mnogi od njih pa so plačali podkupnino. Nekateri zapravljajo svoje življenjske prihranke, da bi se izognili vojni, toda tisti, ki se že borijo, takšna dejanja vidijo kot veliko izdajo.

Na kontrolnih točkah pred izstopom iz Ukrajine stojijo vojaki, ki preverjajo osebne dokumente, poleg tega pa tudi dokumente, ki dokazujejo, da imajo moški pravico zapustiti državo. Kot je denimo, zdravniško potrdilo. In kljub temu, da vojaki vedo, da gre pri veliko potrdil za izmišljene poškodbe, ne morejo storiti ničesar.

icon-expand Ukrajinska vojska FOTO: AP

39-letnik iz Odese je v mesecu aprilu skušal zapustiti državo, na kontrolni točki pa je vojski predložil vso potebno dokumentacijo, s katere je bilo razvidno, da ima resno poškodbo hrbtenice, zaradi česar je bil oproščen služenja vojaškega roka. "Videl sem, da točno vedo, za kaj gre, in to ni bilo prvič. Toda bili so nemočni, da bi karkoli storili, zato so mi pomahali skozi," je dejal. Moški, ki je prosil za anonimnost, je priznal, da je plačal 5000 dolarjev podkupnine, da bi se izognil morebitnemu vpoklicu v ukrajinsko vojsko in služenju na fronti v vojni z Rusijo, poroča Guardian. "Vedel sem, da nikakor ne bom mogel sedeti v "jarku", zato sem vzel svoje prihranke in stopil v stik z ljudmi, ki ti lahko pomagajo. Vsi vedo, kje jih je mogoče najti. Plačal sem v gotovini, poslali so me v bolnišnico, kjer so opravili magnetno resonanco hrbtenice; v bolnišnici so mi izdali zdravniško poročilo, v katerem so trdili, da imam okvaro hrbtenice, in s tem sem lahko dobil papirje, ki so mi omogočali zapustiti državo. Imel sem občutek, da so ljudje na vsaki stopnji vedeli, kaj se dogaja, in da so se okoristili," je dodal moški. Celoten postopek je trajal okoli dva tedna, moški je sicer uspel zapustiti državo.

Odesa se je izkazala za posebej vročo točko za sheme izogibanja vpoklicu, pri čemer je bil aretiran uslužbenec za novačenje, pri katerem so odkrili 5 milijonov dolarjev prihrankov in razkošno nepremičnino v Španiji. Sicer pa mobilizacija ni neznanka niti Rusom. 21. septembra je delno mobilizacijo odredil ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil k temu prisiljen zaradi preobratov na bojišču in pomanjkanja vojakov. Moški in njihove družine so začeli množično odhajati in na ruskih mejah z Gruzijo in Kazahstanom so nastajale večdnevne čakalne vrste. Natančnih podatkov o tem, koliko ljudi je zapustilo Rusijo, ni, vendar se ocene gibljejo od sto tisoč do več milijonov.

Zainteresiranost za vojaško služenje upada "Cinizem je povsod enak," je nedavno dejal Zelenski. "Nezakonito bogatenje, legalizacija nezakonito pridobljenih sredstev, nezakonita korist, nezakonit prenos oseb, zavezanih k služenju vojaškega roka, čez mejo." Vendar bi to lahko nakazovalo na še bolj zaskrbljujočo težavo Zelenskega. V prvih tednih po invaziji se je namreč stotisoče Ukrajincev prostovoljno prijavilo za služenje na fronti, šlo je praktično za izbruh domoljubja, navadni vojaki pa so želeli ohraniti neodvisnost države. Več kot leto dni pozneje pa so številni od teh prostovoljcev mrtvi, ranjeni ali preprosto preveč izčrpani, zato vojska potrebuje nove ljudi, da napolni svoje vrste. Večina tistih, ki se želijo boriti, se je že vpisala v vojsko, zato mora vojska novačiti med veliko bolj zadržanimi moškimi.

Očetje več kot treh otrok, invalidi in tisti, ki delajo na strateško pomembnih delovnih mestih, so izvzeti iz nabora, vendar se od vseh drugih pričakuje, da se bodo pridružili, če bodo poklicani. Ekipe mobilizacijskih uradnikov hodijo po ulicah in včasih od vrat do vrat delijo obvestila. Viralni videoposnetki prikazujejo policiste, ki moške tlačijo v kombije, da bi jih odpeljali na naborni urad. Nekateri Ukrajinci sicer pravijo, da vpoklica ne bi bili ravno veseli a bi ga sprejeli, saj je to navsezadnje del življenja v državi, ki je v vojni. Spet drugi pa se obupano izogibajo vpoklicnih listin a si hkrati ne morejo privoščiti visoke podkupnine, da bi zbežali iz države, torej jim ne preostane kaj dosti. Ukrajinci pa so vendarle prišli do načina, da se opozarjajo na vojsko, ki prihaja po nabornike. Na Telegramu so ustanovili skupino, ki šteje kar 30.000 članov, ki večkrat dnevno sporočajo, kje se nahaja vojska. Vojake imenujejo "olive" zaradi barve uniform. Vsakih nekaj minut se pojavi nov namig: "Ulica Pišonivska 37. Prišle so olive." "Pred tržnico je avtobus oljk; šest oljk hodi po notranjosti in deli papirje."

Veliko ljudi se skriva doma, ne hodijo niti v službe, da jih ne bi vojaki pograbili na ulici Kot poroča Guardian, se nekateri delavci bojijo na delo, zaradi grožnje, da jih bodo na poti pograbili vojaki. Eden od lastnikov tovarne v vzhodni Ukrajini je dejal, da je eden od njegovih delavcev bil odpeljan, prijeli so ga kar na ulici, čez teden dni pa je njegova enota začela napadati vas blizu Bahmuta. "Prvič je vzel v roke puško in začel napadati to vas. Bil je dvakrat ustreljen, enkrat v roko in enkrat v hrbet."

Mobilizirani naborniki se sicer pred odhodom na fronto več tednov usposabljajo. Mnoge pošljejo na usposabljanje v Veliko Britanijo, a je to usposabljanje precej osnovno. Za Guardian je spregovoril tudi moški, ki so mu mobilizacijske dokumente izročili medtem ko je bil v trgovini in kupoval hrano za svojo družino. Hitro je bil poslan na usposabljanje, nato pa na fronto, od tam pa se je vrnil močno poškodovan. "Obstajata dve kategoriji ljudi - eni so že v vojski, drugi se bojijo iti ven, da jih ne bi vpoklicali, in nobena plača jih ne bo prisilila, da bi zapustili svoje domove," je dejal lastnik tovarne. Vendar imajo vojaki načine s katerimi vpokličejo moške. V Kijevu so tako pozno zvečer, ko morajo klubi in bari zapreti svoja vrata, v enega izmed znanih kijevskih klubov, vdrli oboroženi moški v uniformah in ženskam ukazali, naj zapustijo klub. Nato so vsem moškim izročili obvestila o vpoklicu v vojsko. Številni Ukrajinci, ki služijo vojaški rok od začetka vojne, menijo, da je izogibanje vpoklicu zgolj izdajstvo in nič drugega. Politično vodstvo države je izjavilo, da se zaveda, da je proces mobilizacije težaven, in da se želi izogniti pretirani vnemi pri rekrutiranju, vendar je dejalo, da Ukrajina nima druge izbire, kot da nadaljuje z naborom, če se želi vojska zoperstaviti Rusiji, ki je od začetka vojne mobilizirala več sto tisoč mož.

icon-expand Ukrajinski vojaki v Bakhmutu FOTO: AP

"Seveda je težko pričakovati, da bodo ljudje pozitivno gledali na mobilizacijo," je v nedavnem intervjuju v Kijevu priznal Mihajlo Podoljak, svetovalec Zelenskega. "Najprej so šli tisti, ki so imeli ta notranji poziv, ki so bili najbolj domoljubni, vendar so tam že 17 mesecev, mi pa potrebujemo rotacijo. Seveda je to strašljivo, saj lahko pomeni smrt ali invalidnost. To je 21. stoletje, končal si univerzo, poskušal si dobiti službo, zdaj pa moraš vzeti orožje in braniti svoj dom. Toda predsednik se poskuša pogovarjati z družbo, pojasniti, kaj je na kocki," je dejal.