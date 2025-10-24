Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

Na spletu se je pojavil videoposnetek, na katerem vidimo dve osebi, ki se mrzlično ozirata naokoli, medtem ko se počasi spuščata po transportni lestvi. Posnetek naj bi nastal le nekaj minut po tem, ko so roparji vdrli v slavni pariški muzej Louvre in iz vitrin ukradli 88 milijonov evrov vredne francoske kronske dragulje.
36-sekundni posnetek, za katerega francoski Le Parisien trdi, da je pristen, prikazuje dva moška, oblečena v črno – eden ima na sebi še rumeni varnostni jopič, drugi pa motoristično čelado –, ki se počasi spuščata po transportnem dvigalu iz muzejske galerije Apollo, kjer sta pred tem ukradla neprecenljive dragulje. V ozadju vidimo vozila, ki drvijo mimo.
Posnetek naj bi bil posnet iz bližnjega muzejskega okna. "Posamezniki so na skuterjih in odhajajo," je slišati glas na posnetku. Zelo verjetno je to glas varnostnika, ki je informacije sporočal prek radijske zveze, poroča The Guardian.
Kmalu zatem je videti moške, ki bežijo na skuterjih. Oseba, ki snema, pa v francoščini reče: "Prekleto, odšli so!?"
Rop v muzeju izvedli v manj kot štirih minutah
Po doslej znanih informacijah sta v nedeljo ob 9.30, kmalu po odprtju muzeja, v galerijo skozi okno vlomila dva roparja. Uporabila sta transportno lestev, da sta prišla do Apolonove galerije s francoskimi kronskimi dragulji, in rezalno opremo, da sta vlomila skozi okno in odprla razstavne vitrine. Zamaskirana tatova sta ukradla devet kosov nakita iz 19. stoletja, nato sta se spustila po transportni lestvi, spodaj pa sta ju čakala sostorilca s skuterji.
V sredo je vodstvo muzeja priznalo, da osebje tatov ni opazilo dovolj zgodaj, ker je bila na galerijo, kjer so bili razstavljeni ukradeni predmeti, usmerjena le ena kamera.
Tatovi so ukradli osem dragocenih kosov, vključno z ogrlico iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon I. podaril svoji drugi ženi Mariji Luizi, in diademom, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, ženi Napoleona III.
Storilca sta rop v galeriji izvedla v treh minutah in 58 sekundah. Celotna operacija pa naj bi trajala manj kot sedem minut.
Preiskava se nadaljuje, francoske oblasti pa intenzivno iščejo roparje in dragocen nakit. Obstaja namreč bojazen, da bodo nepridipravi kose nakita razstavili in pretopili.
