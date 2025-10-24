Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

Francoski kriminalisti še vedno iščejo tatove, ki so iz pariškega muzeja ukradli dragocene francoske kronske dragulje. V pomoč jim je tudi posnetek, ki naj bi ujel trenutek, ko sta se roparja s pomočjo transportne lestve spustila z okna.

Na spletu se je pojavil videoposnetek, na katerem vidimo dve osebi, ki se mrzlično ozirata naokoli, medtem ko se počasi spuščata po transportni lestvi. Posnetek naj bi nastal le nekaj minut po tem, ko so roparji vdrli v slavni pariški muzej Louvre in iz vitrin ukradli 88 milijonov evrov vredne francoske kronske dragulje.

36-sekundni posnetek, za katerega francoski Le Parisien trdi, da je pristen, prikazuje dva moška, oblečena v črno – eden ima na sebi še rumeni varnostni jopič, drugi pa motoristično čelado –, ki se počasi spuščata po transportnem dvigalu iz muzejske galerije Apollo, kjer sta pred tem ukradla neprecenljive dragulje. V ozadju vidimo vozila, ki drvijo mimo. Posnetek naj bi bil posnet iz bližnjega muzejskega okna. "Posamezniki so na skuterjih in odhajajo," je slišati glas na posnetku. Zelo verjetno je to glas varnostnika, ki je informacije sporočal prek radijske zveze, poroča The Guardian. Kmalu zatem je videti moške, ki bežijo na skuterjih. Oseba, ki snema, pa v francoščini reče: "Prekleto, odšli so!?"

Rop v muzeju izvedli v manj kot štirih minutah

Po doslej znanih informacijah sta v nedeljo ob 9.30, kmalu po odprtju muzeja, v galerijo skozi okno vlomila dva roparja. Uporabila sta transportno lestev, da sta prišla do Apolonove galerije s francoskimi kronskimi dragulji, in rezalno opremo, da sta vlomila skozi okno in odprla razstavne vitrine. Zamaskirana tatova sta ukradla devet kosov nakita iz 19. stoletja, nato sta se spustila po transportni lestvi, spodaj pa sta ju čakala sostorilca s skuterji.