Pobegi pred vpoklicem v vojsko: ukrajinska policija izvaja racije

"Izvajamo več kot 200 preiskav v zvezi s primeri nezakonitih prehodov meje ukrajinskih moških v primerni starosti za služenje vojaškega roka," je sporočila ukrajinska policija. Dodali so, da racije potekajo v 19 regijah po vsej državi.

Današnje racije so del širše preiskave, ki so jo ukrajinske oblasti minuli teden sprožile z racijami v približno 600 domovih, pisarnah in na drugih lokacijah.

Po navedbah policije so glavna tarča organizatorji pobegov, ki pomagajo Ukrajincem, ki se želijo izogniti vpoklicu v vojsko, pri nezakonitih izstopih iz države.