Pobegla geja ruska policija vrnila oblastem v Čečeniji

Ruska LGBT mreža trdi, da so Salekhu Magamedovu in Ismailu Isajevu pomagali pobegniti v Rusijo, saj jima je v Čečeniji grozila aretacija. Uradno zaradi vodenja opozicijskega kanala Telegram, neuradno pa zaradi njune istospolne usmerjenosti. Moška trdita, da so ju v domovini mučili.

Ruska policija ju je v četrtek prijela v stanovanju v Nižnem Novgorodu, 450 kilometrov vzhodno od Moskve. Zakaj so ju pridržali, ni jasno. Moška je nato policija prisilno vrnila oblastem v Čečeniji.

LGBT skupnost v pretežno muslimanski avtonomni ruski republiki Čečeniji, kjer je homofobija zelo razširjena, preganjajo. Predsednik Ramzan Kadirovzanika vse obtožbe o nezakonitih aretacijah in domnevnih kršitvah človekovih pravic. Sam je tudi večkrat izjavil, da v Čečeniji ni pripadnikov LGBT skupnosti, poroča BBC.

LGBT mreža spremlja domnevne zlorabe v Čečeniji od leta 2017, ko naj bi tam pridržali več deset gejev, dve leti kasneje pa dva celo ubili. Čečenske oblasti so to zanikale in poročanja označile za "popolno laž".