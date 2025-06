Pobegla zebra postala prava spletna senzacija

Ed je v okrožje Christiano v zvezni državi Tennessee prispel 30. maja. Njegov lastnik, ki ga je imel kot hišnega ljubljenčka, je že naslednji dan prijavil, da je pobegnil, poroča agencija AP.

Prebivalci so zebro opazili in posneli, kako teče po avtocesti, zaradi česar so del avtoceste morali zapreti. Nato je Ed pobegnil v gozd. Uporabniki družbenih omrežij so sporočali, kje vse so ga videli, posneli so ga med tekom skozi eno od sosesk.