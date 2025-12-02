Pobegle avstrijske redovnice se ne želijo odpovedati družbenim omrežjem

Redovnice, ki so stare med 82 in 88 let, so zavrnile ponudbo, ki jo je pripravil njim nadrejeni opat samostana Reicherberg Markus Grasl.

Ponudbo so redovnice zavrnile zato, ker bi se sicer morale odpovedati zaščiti zainteresirane javnosti. Takoj bi namreč morale prenehati z objavami na družbenih omrežjih, kjer imajo več kot 100.000 sledilcev.

Poleg tega bi morale prenehati komunicirati z mediji in odsloviti vse odvetnike oziroma pravne strokovnjake, ki jim svetujejo.