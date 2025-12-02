Svetli način
Tujina

Pobegle avstrijske redovnice se ne želijo odpovedati družbenim omrežjem

Dunaj, 02. 12. 2025 15.17 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Tri avstrijske redovnice, ki so septembra iz doma za starejše pobegnile v zapuščen samostan Goldenstein pri Salzburgu, so v petek zavrnile ponudbo Cerkve, da v samostanu lahko do nadaljnjega ostanejo le, če se med drugim odpovedo družbenim omrežjem in nehajo komunicirati z mediji, je v soboto poročala avstrijska radiotelevizija ORF.

Redovnice, ki so stare med 82 in 88 let, so zavrnile ponudbo, ki jo je pripravil njim nadrejeni opat samostana Reicherberg Markus Grasl.

Ponudbo so redovnice zavrnile zato, ker bi se sicer morale odpovedati zaščiti zainteresirane javnosti. Takoj bi namreč morale prenehati z objavami na družbenih omrežjih, kjer imajo več kot 100.000 sledilcev.

Poleg tega bi morale prenehati komunicirati z mediji in odsloviti vse odvetnike oziroma pravne strokovnjake, ki jim svetujejo.

Cerkev je redovnicam v zameno ponudila, da bi v samostanu smele ostati do nadaljnjega, pri čemer bi jim nudili potrebno zdravstveno in negovalno oskrbo kot tudi duhovno podporo. Ko pa bi se njihovo zdravstveno stanje poslabšalo in zanje v samostanu ne bi mogli več ustrezno poskrbeti, bi se redovnice morale preseliti v bližnji dom za starejše.

O sporu bo sedaj moral odločati dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja v Rimu, je v soboto poročala ORF Salzburg.

Redovnice so se septembra vrnile v samostan v bližini Salzburga, kjer so stanovale pred selitvijo v dom za starejše. Trdijo, da jih je Cerkev proti njihovi volji preselila v dom za starejše.

