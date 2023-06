Pobegle cirkuške lame zaustavile železniški promet na Dunaju

Lame, ki so zjutraj pobegnile iz cirkusa, so za kratek čas ustavile promet na eni najpomembnejših železniških prog na Dunaju. Po navedbah predstavnice avstrijskih železnic so sicer živali kmalu uspeli ujeti, promet pa je normalno stekel po približno 20 minutah. Tako potniki na vlakih kot železniški delavci pa bodo lahko z drugimi delili to zanimivo in precej nenavadno zgodbo.

Pobegle živali so tekale med železniškimi tiri v bližini postaje Meidling v južnem delu avstrijske prestolnice, so sporočile Avstrijske zvezne železnice (ÖBB). Odsek proge so zato zaprli za približno 20 minut, medtem ko so zaposleni v cirkusu, predstavniki železnic in policisti lovili pobegle lame. Nobena od živali pri tem ni bila poškodovana, pobegle živali pa so že vrnili v cirkus. "Na Dunaju je prava redkost, da je treba ustaviti promet zaradi živali na tirih," je kasneje dejala tiskovna predstavnica ÖBB in dodala, da železniški promet na avstrijskem podeželju včasih ovirajo krave.