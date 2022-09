'Predsednik se je vrnil v Šrilanko, ker se nima kam skriti'

Šrilančani vlado nekdanjega šrilanškega predsednika Gotabaya Rajapaksa krivijo za najhujšo gospodarsko krizo v zgodovini otoka. Gospodarska in finančna kriza je povzročila hudo pomanjkanje hrane in goriva. Protesti so se začeli aprila, ko so se stroški goriva in hrane močno povečali.

Več sto tisoč ljudi iz vseh družbenih slojev in skupnosti se je udeležilo večinoma mirnih protestov, ki so zahtevali odstop Radjapakse in njegovega starejšega brata Mahinde, takratnega predsednika vlade, ki je odstopil maja. Julija je na tisoče ljudi vdrlo v njegovo uradno rezidenco, predsednik pa je nato z vojaškim letalom pobegnil najprej na Maldive in nato v Singapur, od koder je poslal svoj odstop. To je odprlo pot političnemu veteranu Ranilu Wickremesingheju, ki je postal predsednik, poroča BBC.

Vodja protestnikov: "Proti njemu nimamo nobenih osebnih zamer"

Rajapaksova vrnitev je občutljivo področje za novo vlado, ki si ne želi novih protestov in bo morala zagotoviti njegovo varnost. "Ne nasprotujemo vrnitvi Rajapakse. Vsak šrilanški državljan se lahko vrne v državo," je za BBC povedal Jeewantha Peiris, vodja protestnikov, in dodal: "Ljudje so prišli na ulice zaradi domnevne korupcije proti njegovi vladi. Proti njemu nimamo nobenih osebnih zamer."

Drugi protestniki pravijo, da bodo nasprotovali vsakemu poskusu, da bi se Rajapaksa vrnil v politiko ali vlado. "Ko se bo vrnil, moramo proti njemu najprej sprožiti sodne postopke zaradi napak, ki jih je storil kot predsednik, in vložiti tožbe tudi proti njegovemu bratu Mahindi Rajapaksu," je za BBC povedal aktivist Rajeev Kanth.

Šrilanški mediji poročajo, da je vlada za Gotabaya Rajapakso določila hišo v središču Kolomba, vendar ni jasno, ali bo šel naravnost tja ali najprej v varen vojaški objekt. Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva je za BBC povedal, da bo Rajapaksa "kot nekdanji predsednik deležen varnosti".