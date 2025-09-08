Pobegli oče ubit v spopadu s policijo: otroka, ki sta sama v divjini, še iščejo

Ob 2.30 po lokalnem času je policija prejela klic občana, ki je prijavil poskus vloma v trgovino s kmetijsko opremo v mestu Piopio.
Policisti so so Toma Phillipsa, ki je na štirikolesniku bežal skupaj z enim od svojih otrok, ustavili s pomočjo stingerja. V nadaljevanju so odjeknili streli. Phillips je prvega policista, ki je prispel na kraj, ustrelil v glavo in ga hudo poškodoval. Druga patrulja je nato ustrelila Phillipsa, ta pa je umrl na kraju, poroča BBC.
Otrok, ki je bil skupaj s svojim očetom na štirikolesniku, medtem ni bil poškodovan.
Na štirikolesniku je policija našla več kosov strelnega orožja, je na novinarski konferenci pojasnila namestnica vodje policije Jill Rogers.
Ker se na Novi Zelandiji zdaj bliža mrak, temperature pa bodo predvidoma padle skoraj pod ledišče, policisti pospešeno iščejo še dva Phillipsova otroka. "Otroka sta v divjini brez spremstva in naša prednostna naloga je, da jih ta večer najdemo," je povedala Rogersova in dodala, da trenutno ne vedo, kje se nahajata.
Nad območjem krožijo helikopterji, na terenu je približno 50 policistov.
Mati otrok je za novozelandske medije dejala, da je zelo žalostna zaradi streljanja, hkrati pa olajšana, da se je iskanje njenega nekdanjega partnerja zaključilo.
Oče je z otroki, ki so danes stari 9, 10 in 12 let, izginil decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok ni videla že skoraj štiri leta. Oče naj bi z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato.
Pred dnevi so novozelandski policisti objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih naj bi Tom Phillips z enim od svojih otrok vlomil v trgovino, ukradel več artiklov in pobegnil.
