Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Pobegli oče ubit v spopadu s policijo: otroka, ki sta sama v divjini, še iščejo

Waikato, 08. 09. 2025 07.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Novozelandska policija je ubila moškega, ki je bil skoraj štiri leta na begu s svojimi tremi mladoletnimi otroki v divjini. V času streljanja je bil s Tomom Phillipsom eden od otrok, ki pa ni poškodovan. Ker se bodo temperature kmalu približale ničli, policija zdaj pospešeno išče še dva otroka, ki sta ostala sama na neznani lokaciji.

Ob 2.30 po lokalnem času je policija prejela klic občana, ki je prijavil poskus vloma v trgovino s kmetijsko opremo v mestu Piopio. 

Policisti so so Toma Phillipsa, ki je na štirikolesniku bežal skupaj z enim od svojih otrok, ustavili s pomočjo stingerja. V nadaljevanju so odjeknili streli. Phillips je prvega policista, ki je prispel na kraj, ustrelil v glavo in ga hudo poškodoval. Druga patrulja je nato ustrelila Phillipsa, ta pa je umrl na kraju, poroča BBC. 

Otrok, ki je bil skupaj s svojim očetom na štirikolesniku, medtem ni bil poškodovan. 

Toma Phillipsa in enega od otrok so pred časom ujele nadzorne kamere, ko sta skupaj vlomila v trgovino.
Toma Phillipsa in enega od otrok so pred časom ujele nadzorne kamere, ko sta skupaj vlomila v trgovino. FOTO: Profimedia

Na štirikolesniku je policija našla več kosov strelnega orožja, je na novinarski konferenci pojasnila namestnica vodje policije Jill Rogers. 

Ker se na Novi Zelandiji zdaj bliža mrak, temperature pa bodo predvidoma padle skoraj pod ledišče, policisti pospešeno iščejo še dva Phillipsova otroka. "Otroka sta v divjini brez spremstva in naša prednostna naloga je, da jih ta večer najdemo," je povedala Rogersova in dodala, da trenutno ne vedo, kje se nahajata. 

Nad območjem krožijo helikopterji, na terenu je približno 50 policistov. 

Novozelandska policija na kraju streljanja
Novozelandska policija na kraju streljanja FOTO: Profimedia

Mati otrok je za novozelandske medije dejala, da je zelo žalostna zaradi streljanja, hkrati pa olajšana, da se je iskanje njenega nekdanjega partnerja zaključilo. 

Oče je z otroki, ki so danes stari 9, 10 in 12 let, izginil decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok ni videla že skoraj štiri leta. Oče naj bi z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato.

Pred dnevi so novozelandski policisti objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih naj bi Tom Phillips z enim od svojih otrok vlomil v trgovino, ukradel več artiklov in pobegnil.

Preberi še Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?
Preberi še Decembra 2021 odpeljal tri otroke neznano kam: 'Res si te želim spet videti'
tom phillips nova zelandija
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215