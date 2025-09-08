Pobegli oče ubit v spopadu s policijo: otroka, ki sta sama v divjini, še iščejo

Ob 2.30 po lokalnem času je policija prejela klic občana, ki je prijavil poskus vloma v trgovino s kmetijsko opremo v mestu Piopio.

Policisti so so Toma Phillipsa, ki je na štirikolesniku bežal skupaj z enim od svojih otrok, ustavili s pomočjo stingerja. V nadaljevanju so odjeknili streli. Phillips je prvega policista, ki je prispel na kraj, ustrelil v glavo in ga hudo poškodoval. Druga patrulja je nato ustrelila Phillipsa, ta pa je umrl na kraju, poroča BBC.

Otrok, ki je bil skupaj s svojim očetom na štirikolesniku, medtem ni bil poškodovan.