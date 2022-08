Pobegli predsednik, ki se skriva pred jeznimi protestniki, prispel na Tajsko

Kamere tajskih televizijskih postaj so Rajapakso in njegovo ženo ujele na letališču v Bangkoku. Limuzina ju je odpeljala na neznano lokacijo. Tajski uradniki so danes pojasnili, da jih je šrilanska vlada prosila, naj nekdanjemu predsedniku dovolijo vstop v državo.

Na Šrilanki so več mesecev potekali množični protesti v luči hude gospodarske krize, ki je prizadela to otoško državo. Protestniki za finančni zlom in hudo pomanjkanje osnovnih dobrin, kot so zdravila, hrana in gorivo, krivijo vplivno in koruptivno družino Rajapaksa. Nekdanji predsednik je s položaja odstopil šele po tem, ko je zapustil Šrilanko.

V dneh po odstopu Rajapakse so zakonodajalci za novega predsednika izvolili nekdanjega premierja Ranila Wickremesingheja. A šrilanska javnost z izbiro ni zadovoljna. Številni namreč novega predsednika vidijo kot podaljšek nekdanje oblasti. Wickremesinghe se je sicer v intervjuju za CNN distanciral od prejšnje vlade. Obtožil jih je prikrivanja dejstev o hudi gospodarski krizi.