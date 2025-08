Po begu teksaškim demokratom grozi aretacija

Na zasedanju so teksaški republikanci želeli na novo zarisati meje volilnih okrožij države in si na ta način zagotoviti večino tudi v zveznem predstavniškem domu po novembrskih volitvah, poročajo ameriški mediji.

Vendar jim je to preprečila nesklepčnost, saj je več deset demokratskih članov teksaškega kongresa pobegnilo v demokratske države, kot so Illinois, New York in Massachusetts, poroča CNN.

Republikanci so izglasovali resolucijo, ki omogoča aretacije "ubežnikov". Tudi guverner Teksasa, republikanec Greg Abbott, je demokratskim poslancem zagrozil z aretacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Zagrozil jim je tudi z odvzemom poslanskega sedeža.

Pravosodni minister Ken Paxton pa je dejal, da poslance čaka 500 dolarjev kazni za vsak dan, ko se ne udeležujejo zasedanja.