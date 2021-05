Otroci z nenehnimi vprašanji pregnali ugrabitelja šolskega avtobusa

Pred dvema tednoma sem se kot na vsak običajen dan odpravil v službo, je v oddaji Dobro jutro, Amerika pripovedoval voznik šolskega avtobusa v Južni Karolini Kenneth Corbin. A mirno jutro se je sprevrglo v pravo dramo, se spominja. V njegovem vozilu je bilo 18 predšolskih otrok, ko je v avtobus nenadoma vdrl 23-letni nekdanji vojaški pripravnik Jovan Collazo. Ta je, kot poročajo ameriški mediji, pobegnil iz bližnjega vojaškega oporišča Fort Jackson.

Z vojaško puško M4 je meril v Corbina in zahteval, da ga odpelje domov.

"Pravzaprav so bili otroci tisti, ki so ga na koncu pregnali," je za oddajo Dobro jutro, Amerika povedal voznik avtobusa, ki je izpostavil, da so mu njegovi mladi prijatelji "krili hrbet", medtem ko mu je Collazo grozil z orožjem. "Po določenem času so ga začeli spraševati, ali jim bo storil kaj hudega. Zdi se mi, da ga je to vrglo iz tira," je dejal Corbin. Po njegovih besedah ga je Collazo, ko mu šolarji kar niso in niso nehali postavljati vprašanj, naposled prosil, naj ustavi vozilo.

Nato je pobegnil, policija pa je nekdanjega vojaškega pripravnika kmalu izsledila; 23-letnika zdaj bremeni 12 različnih obtožb, med drugim tudi za ugrabitev mladoletnih otrok, za kar mu grozi več let zapora.