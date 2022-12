Pobegnil pred vojno, zdaj mir našel v majhni vasici: 'Želim si ostati'

Program, ki se imenuje Operacija 500, ker vključuje vasi z manj kot 500 prebivalci, izvajajo regionalni Zavod za zaposlovanje, Komisija za enakost in Združenje mikro vasi.

Traja eno leto in udeležencem zagotavlja dom in plačo v višini 19.434 evrov, ki jo izplačuje lokalni organ, ki jim organizira tudi delo. V programu lahko sodelujejo begunci, prosilci za azil in priseljenci z zakonitim prebivališčem.

Do zdaj je bilo sicer že nastanjenih 30 družin, od tega 24 begunskih, ampak "doslej je bil bil sistem obravnave beguncev zelo centraliziran in osredotočen na velika mesta," izpostavlja Oriol López Plana, svetovalec v Združenju mikro vasi, ki udeležencem pomaga pri vključevanju, učenju jezika in osamosvajanju.

Plana pravi, da je cilj tega programa vključiti ljudi v vasi, kjer pridobijo socialno mrežo, nato pa se lahko preselijo v mesto, če se želijo preseliti.

"Podoben sistem je v Franciji. Razlika pri nas je v tem, da ustvarjamo socialno mrežo, izvajamo mentorske in skupnostne programe, tako na delovnem kot na družbenem področju," še izpostavi Plana.