Pobegnili pred vojnimi grozotami, zdaj znova trepetajo za svoje življenje

"Vsi ti zvoki vojne, ki jih slišimo zdaj, včasih delujejo kot sprožilec, ki obudi spomine na to, kar smo preživeli v Mariupolu, " je dejala za AP. "Težko se je počutiti, kot da si ti tisti, ki bi moral biti odgovoren za svojega otroka, in mu je spodletelo."

Tatjana Prima je bila po dolgem času zadovoljna, ko je zapustila svojo domovino in bombe pustila za seboj, potem ko je Rusija zdesetkala mesto Mariupol. 38-letnica je z možem in hčerko pobegnila in se z družino na varno zatekla v južni Izrael. Vendar se je mir, ki ga je tako nestrpno pričakovala, porušil 7. oktobra, ko so v državo vdrli Hamasovi borci.

Odkar je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, je po podatkih centralnega statističnega urada in skupin za pomoč več kot 45.000 Ukrajincev poiskalo zatočišče v Izraelu. In tako kot Prima jih je večina želela le mirno življenje naprej, a se jim želja ni uresničila. Sedaj pa znova doživljajo travme, nekateri so že zapustili Izrael, mnogi pa so tudi ostali, saj, kot so dejali za AP, "nima smisla bežati še pred eno vojno".

7. oktobra, ko so Hamasovi borci vdrli v Izrael, ubili približno 1200 ljudi in zajeli okoli 240 talcev, se je Prima zbudila ob zvokih alarmov. V mislih se je vrnila leto in pol nazaj, ko so jo ravno tako zbujali zvoki alarma. Toda tokrat ni bila v Mariupolu, temveč v Aškelonu, le nekaj kilometrov stran od Gaze. Vendar po tem napadu 7. oktobra je Hamas odnehal, Izrael pa nadaljeval in vse močneje udarjal po Gazi. Vsakodnevni zvoki eksplozij, prestrašeni obrazi ... to je vse, kar Primo spominja na stanje doma.

Mariupol je bilo eno od najbolj prizadetih ukrajinskih mest, ki je bilo več tednov oblegano in bombardirano, ljudje so se praktično borili za hrano, vodo ter bili brez telekomunikacij odrezani od sveta. V prvih tednih vojne je Prima kuhala na zunanjem ognju, za pitno vodo se je zanašala na sneg, skrivala pa se je pri mnogih sorodnikih. Toda obstreljevanje še zdaleč ni ponehalo, rakete so padale kot dežne kaplje. Le vprašanje je bilo, ali bodo od tu odšli živi? In skoraj niso. Njenemu možu so rakete odnesle roko. Ta dan se je odločila, da bo odšla.