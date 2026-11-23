Posnetki vremenskih kamer kažejo, da je vrh Sljemena nad Zagrebom pobelil sneg, poroča Net.hr. Cestišča so po večjem delu Hrvaške mokra in spolzka, ponekod pa se pojavlja tudi megla. Zaradi obilnih padavin je na cestah možna stoječa voda, voznike pa opozarjajo še na možnost zemeljskih plazov, padajočega kamenja in poledice.

Na več državnih cestah v Liki je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za vozila brez ustrezne zimske opreme ter za tovorna vozila s priklopniki. Težave se pojavljajo tudi v pomorskem prometu. Močan veter je ustavil več trajektnih in katamaranskih povezav, med drugim:

Zaradi vremenskega preobrata se je izrazito dvignila tudi gladina morja. Morje je poplavilo nižje dele obale na kvarnerskih in dalmatinskih otokih, poroča Dalmacija Danas. Med najbolj prizadetimi območji so bili splitska Riva, deli Trogirja, otok Čiovo, Stari Grad na Hvaru, območji Zadra in Šibenika.

Po napovedi hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) se bo oblačnost danes postopoma zmanjševala. Na vzhodu države in skrajnem jugu lahko zjutraj še pade nekaj dežja. Veter bo čez dan postopoma slabel, zvečer pa naj bi se razmere na morju in cestah umirile.