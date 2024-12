Pobeljene ulice Dubrovnika

Drugod na Hrvaškem je sicer pretežno oblačno, ponekod so zabeležili padavine na meji med dežjem in snegom, v nekaterih gorah rahlo sneži. V Dalmaciji je spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v severnem Jadranu pa deloma sončno. Piha šibak do zmeren severovzhodni veter, na vzhodu severozahodni. Na morju piha zmerna do močna burja, še poroča Net.hr.