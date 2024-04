'Pobesneli Ivan': juriš z motorji in izogibanje dronom

Droni, mine in topništvo – nočna mora vojakov v Ukrajini in predvsem nabor razlogov za statičnost frontne črte. Vojski iščeta hitre in kreativne obvode ter načine. Nedavno smo videli tank z nenavadnim ohišjem, ki je pod napadi dronov in topništva prodiral skozi minska polja. Ruski bataljon Zarja pa že nekaj časa izvaja hitre napade z motorji, ki spominjajo na prizore iz filma Pobesneli Max.

OGLAS

Fronta okrog ukrajinskega mesta Seversk je statična že od poletja 2022, ko so ruske sile zasedle Lisičansk in Severodoneck. Naslednji njihov cilj je bil Seversk na skrajnem severovzhodu regije Doneck. Ukrajinske sile so jih nekaj kilometrov vzhodno od mesta ustavile, nato pa je fronta zamrznila vse do aprila letos. Ruska vojska poskuša proti Seversku prodreti tako z vzhoda kot juga in tako eliminirati 'žep' na severu doneške regije. Preboj z vzhoda pri Belogorovki je še vedno neznaten, drugače pa je na jugu, kjer je ruski vojski uspelo napredovati za nekaj kilometrov, in to tudi po zaslugi 'lahke konjenice' – enote, ki za preboje skozi nikogaršnjo zemljo uporablja cross motorje.

Pripadniki ruskega bataljona Zarja, ki ga sicer večinoma sestavljajo Ukrajinci iz Luganska, se v zadnjih dneh poskušajo prebiti proti vasi Vijemka. Po pisanju ameriškega Bussines Insiderja posnetki kažejo na sposobnost ruskega prilagajanja izzivom in grožnjam, ki jih predstavljajo ukrajinski droni. Časnik piše, da naj bi bil po posnetkih sodeč napad uspešen. Ruska vojska si z uporabo lažjih prevoznih sredstev – nedavno je bilo zabeleženih več poskusov transporta jurišnih enot na lahkih kitajskih vozilih za golf Desertcross 1000-3 – prizadeva z visoko mobilnostjo omejiti učinkovitost ukrajinskih dronov s prvoosebnim pogledom (FPV), piše revija Army Recognition. Droni, ki lahko nosijo več kilogramov eksploziva in uničujejo oklepna vozila ter manjše utrjene položaje, so v tretjem letu bojevanja v Ukrajini postali eno od ključnih orožji za zaustavljanje sovražnikovega preboja. Z njihovo uporabo Ukrajina tudi kompenzira negativno razmerje v topništvu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ruske sile so zato prisiljene najti vedno bolj iznajdljive načine za izogibanje dronom ter za izvajanje napadov na ukrajinske položaje. Nedavno smo poročali o čudnem tanku, ki je bil odet v dodaten oklep in opremljen s priključkom za čiščenje min. Preboj kolone pri Krasnogorovki, ki ga je vodil, je bil uspešen. Zadovoljni zaradi uspeha nenavadne 'kreature' so nato ruski vojaki objavili posnetek tanka v skladišču, ki so ga Ukrajinci nato uspeli geolocirati in uničiti.

Ni minilo dolgo in na bojišču se je pojavil njegov naslednik, ki je celo opremljen s sistemom za delovanje proti dronom. Tudi temu je uspelo voditi napad in omogočiti nadaljnji ruski preboj v Krasnogorovki. Internet se v zadnjih dneh trudi najti najboljše poimenovanje za ta rokohitrski podvig. Nekateri mu pravijo "hlevski tank", drugi tank v hangarju, tretji pa mu enostavno pravijo "hiša". Rusi so ga poimenovali 'Car-Mangal'

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči