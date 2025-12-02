'Pobijte vse': Škandal s Hegsetovim ukazom odmeva v Washingtonu

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Beli hiši sestal z varnostnim kabinetom, da bi razpravljali o nadaljnjih ukrepih proti Venezueli. Srečanje je potekalo v času, ko se Trumpova administracija sooča z očitki glede septembrskega spornega napada na čoln z domnevnimi tihotapci mamil na Karibih. Bela hiša trdi, da so ravnali zakonito, pravniki pa opozarjajo, da ZDA sprejemajo sporne odločitve.

Washington Post je že prejšnji teden poročal, da je obrambni minister Pete Hegseth septembra vojski ukazal, naj ponovno napade čoln, ki je bil razstreljen v prvem napadu, potem ko so v vodi opazili dva preživela. "Pobijte vse," je po navedbah časnika ukazal Hegseth, kar ameriški pravniki označujejo za vojni zločin oziroma umor. Bela hiša je odgovornost za sporni napad pripisala poveljniku posebnih operacij ZDA, admiralu Franku Bradleyju. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt je admiral ravnal v okviru svojih pooblastil in zakona. "Admiral Bradley je deloval v okviru svojih pooblastil in zakona ter usmerjal akcijo, da bi zagotovil uničenje čolna in odpravo grožnje ZDA," je izjavila. Hegseth je kasneje na družbenem omrežju X objavil, da podpira admirala Bradleyja in vojne odločitve, ki jih je sprejel. Admirala je označil za junaka. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izrazil drugačno stališče in novinarjem dejal, da sam ne bi odobril drugega napada. "Najprej, ne vem niti, da se je to zgodilo. Pete je rekel, da tega ni želel, sploh ni vedel, o čem ljudje govorijo. Zato bomo to proučili, ampak ne, ne bi si želel drugega napada," je dejal Trump novinarjem.

Pete Hegseth FOTO: Profimedia icon-expand

Zahteve po odstopu ministra

Škandal je razburil tako demokrate kot republikance. Demokratski senator iz Arizone Mark Kelly, ki ga je Trump obtožil izdaje, ker je s kolegi vojake pozval, da jim ni treba upoštevati nezakonitih ukazov, je v ponedeljek na novinarski konferenci zagotovil, da se ne bo pustil ustrahovati, čeprav je Hegseth zagrozil, da ga lahko kot upokojenega častnika pokličejo na zagovor pred vojaško sodišče. "Hegseth mora odstopiti, saj ni niti najmanj primeren za funkcijo in mora pričati pod prisego glede napadov v Karibih," je dejal Kelly. "Upam, da to, kar slišimo, ni točno. Če je res, da so se preživeli oklepali razbitin, bi to prekoračilo mejo," je dejal Kelly, poroča televizija ABC. Vodja senatne večine republikanec John Thune je zagotovil, da bodo kongresni odbori opravili nadzor in ugotovili dejstva, vodja demokratske manjšine Chuck Schumer pa je Hegsetha označil za nacionalno sramoto in zahteval njegovo pričanje pod prisego. "Gre za resne obtožbe in zadevi bomo prišli do dna," je zagotovil republikanski vodja odbora za oborožene sile Roger Wicker. "Če je poročanje Washington Posta resnično, je to kršitev etičnega, moralnega in pravnega kodeksa. Tisti, ki je izdal ukaz, se mora nemudoma pobrati iz Washingtona," je novinarjem dejal republikanski senator iz Severne Karoline Thom Tillis. Profesor prava in nekdanji namestnik pravosodnega ministra ZDA John Yoo, ki je v času vlade Georgea Busha mlajšega pravno utemeljil mučenje terorističnih osumljencev z vodo, meni, da so napadi na čolne v Karibih nezakoniti. V ponedeljek je na CNN previdno ocenil, da lahko gre v primeru, če so navedbe Washington Posta o septembrskem drugem napadu na čoln pravilne, za vojni zločin.

Napad na enega od domnevnih mamilarskih čolnov v Karibskem morju. FOTO: Profimedia icon-expand

Uvod v napad na Venezuelo?