Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Pobijte vse': Škandal s Hegsetovim ukazom odmeva v Washingtonu

Washington, 02. 12. 2025 07.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
38

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Beli hiši sestal z varnostnim kabinetom, da bi razpravljali o nadaljnjih ukrepih proti Venezueli. Srečanje je potekalo v času, ko se Trumpova administracija sooča z očitki glede septembrskega spornega napada na čoln z domnevnimi tihotapci mamil na Karibih. Bela hiša trdi, da so ravnali zakonito, pravniki pa opozarjajo, da ZDA sprejemajo sporne odločitve.

Washington Post je že prejšnji teden poročal, da je obrambni minister Pete Hegseth septembra vojski ukazal, naj ponovno napade čoln, ki je bil razstreljen v prvem napadu, potem ko so v vodi opazili dva preživela. "Pobijte vse," je po navedbah časnika ukazal Hegseth, kar ameriški pravniki označujejo za vojni zločin oziroma umor.

Bela hiša je odgovornost za sporni napad pripisala poveljniku posebnih operacij ZDA, admiralu Franku Bradleyju. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt je admiral ravnal v okviru svojih pooblastil in zakona.

"Admiral Bradley je deloval v okviru svojih pooblastil in zakona ter usmerjal akcijo, da bi zagotovil uničenje čolna in odpravo grožnje ZDA," je izjavila. Hegseth je kasneje na družbenem omrežju X objavil, da podpira admirala Bradleyja in vojne odločitve, ki jih je sprejel. Admirala je označil za junaka.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izrazil drugačno stališče in novinarjem dejal, da sam ne bi odobril drugega napada. "Najprej, ne vem niti, da se je to zgodilo. Pete je rekel, da tega ni želel, sploh ni vedel, o čem ljudje govorijo. Zato bomo to proučili, ampak ne, ne bi si želel drugega napada," je dejal Trump novinarjem.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: Profimedia

Zahteve po odstopu ministra

Škandal je razburil tako demokrate kot republikance.

Demokratski senator iz Arizone Mark Kelly, ki ga je Trump obtožil izdaje, ker je s kolegi vojake pozval, da jim ni treba upoštevati nezakonitih ukazov, je v ponedeljek na novinarski konferenci zagotovil, da se ne bo pustil ustrahovati, čeprav je Hegseth zagrozil, da ga lahko kot upokojenega častnika pokličejo na zagovor pred vojaško sodišče.

"Hegseth mora odstopiti, saj ni niti najmanj primeren za funkcijo in mora pričati pod prisego glede napadov v Karibih," je dejal Kelly. "Upam, da to, kar slišimo, ni točno. Če je res, da so se preživeli oklepali razbitin, bi to prekoračilo mejo," je dejal Kelly, poroča televizija ABC.

Vodja senatne večine republikanec John Thune je zagotovil, da bodo kongresni odbori opravili nadzor in ugotovili dejstva, vodja demokratske manjšine Chuck Schumer pa je Hegsetha označil za nacionalno sramoto in zahteval njegovo pričanje pod prisego.

"Gre za resne obtožbe in zadevi bomo prišli do dna," je zagotovil republikanski vodja odbora za oborožene sile Roger Wicker. "Če je poročanje Washington Posta resnično, je to kršitev etičnega, moralnega in pravnega kodeksa. Tisti, ki je izdal ukaz, se mora nemudoma pobrati iz Washingtona," je novinarjem dejal republikanski senator iz Severne Karoline Thom Tillis.

Profesor prava in nekdanji namestnik pravosodnega ministra ZDA John Yoo, ki je v času vlade Georgea Busha mlajšega pravno utemeljil mučenje terorističnih osumljencev z vodo, meni, da so napadi na čolne v Karibih nezakoniti. V ponedeljek je na CNN previdno ocenil, da lahko gre v primeru, če so navedbe Washington Posta o septembrskem drugem napadu na čoln pravilne, za vojni zločin.

Napad na enega od domnevnih mamilarskih čolnov v Karibskem morju.
Napad na enega od domnevnih mamilarskih čolnov v Karibskem morju. FOTO: Profimedia

Uvod v napad na Venezuelo?

Ameriški napadi na čolne so sicer doslej po uradnih poročilih Pentagona zahtevali najmanj 80 življenj.

Predstavniki vlade na čelu s predsednikom Trumpom trdijo, da njihova vojska napada čolne, ki tihotapijo mamila v ZDA, čeprav doslej še niso predložili dokazov za to. Pravni strokovnjaki menijo, da tudi to ni opravičilo za napade in poboje brez sojenja, navaja televizija CNN. Napade je z zunajsodnimi poboji primerjal tudi visoki komisar ZN za begunce Volker Türk.

Vrstijo se ugibanja, da so napadi na čolne v Karibih uvod v vojaški napad na Venezuelo, saj Trump predsednika Nicolasa Madura označuje za vodjo mamilarskega kartela. V ponedeljek je v Beli hiši potekala izredna seja Trumpovega varnostnega kabineta, na kateri so razpravljali o naslednjih korakih glede Venezuele, vendar sinoči še ni bilo znano, kaj so sklenili.

Trump je v nedeljo potrdil, da je pred kratkim govoril z Madurom po telefonu, vendar ni razkril podrobnosti. Maduro je v ponedeljek v nagovoru svojim podpornikom v Caracasu dejal, da so na preizkušnji, vendar pripravljeni braniti državo. "Preživeli smo 22 tednov agresije, ki jo lahko opišemo le kot psihološki terorizem," je dejal.

The Miami Post in Reuters sta neuradno poročala, da naj bi Trump med klicem Maduru ponudil možnost, da lahko izbere katero koli destinacijo, če bo nemudoma zapustil Venezuelo. Ker je Maduro to zavrnil, je nato Trump na družbenih omrežjih zapisal, da je zračni prostor nad Venezuelo "zaprt". Maduro naj bi od Trumpa zahteval amnestijo za svoje glavne sodelavce in da bi lahko še vedno nadzoroval vojsko, a ga je ameriški predsednik zavrnil.

zda karibi napadi
Naslednji članek

Nemiri v Bolgariji: tisoči na ulicah proti proračunskemu načrtu in uvedbi evra

Naslednji članek

Veljavnost vinjet se podaljšuje za štiri mesece

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
02. 12. 2025 08.37
Vzakoni se lahko vsak zloičin, če imaš zakonodajno moč.
ODGOVORI
0 0
energetik10
02. 12. 2025 08.36
ne razumem kaj je narobe če so jih dali pobiti?
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
02. 12. 2025 08.35
občudovalci belogardistov,domobrancev,črnorokcev,ustašev,četnikov,....ki stalno cvilijo da so bili izvensodno pobiti sedaj 100 % odobravajo izvensodne poboje ki jih vsakodnevno izvaja zahod (židi) ,predvsem pa zda in izrael !
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 08.30
+2
Kaj pa ko je Janša dal sestreliti Merlaka..
ODGOVORI
3 1
Vesela Jasna
02. 12. 2025 08.28
+1
Hegseth je major Ameriške narodne garde. Veteran, ki je služil med drugim na Guantanamo Bay, v Iraku in v Afganistanu. Takšni ukazi so takšnega človeka povsem normalni.
ODGOVORI
2 1
lokson
02. 12. 2025 08.27
-2
Po navedbah časnika!!! Ja seveda. Najbrž je bila ob ukazu prisotna cela novinarska ekipa??? Jojjj.
ODGOVORI
0 2
Blue Dream
02. 12. 2025 08.26
+2
Tudi če gre za vojni zločin, kdaj je kaki Američan odgovarjal za vojne zločine ki jih je polno?nikoli
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
02. 12. 2025 08.25
+2
To je ta demokracije in te človekove pravice...
ODGOVORI
2 0
Wolfman
02. 12. 2025 08.24
+1
Pokrovsk ne obstaja več. UKrajinska vojska se je predala, v koloni korakajo na zaslišanje in spreobrnitev v Kremelj.
ODGOVORI
2 1
ŽigaLausegger
02. 12. 2025 08.21
+7
ZDA nacisti...
ODGOVORI
9 2
Mclaren
02. 12. 2025 08.21
+4
Preveč je igrice igral tale
ODGOVORI
6 2
Blue Dream
02. 12. 2025 08.20
+6
Najši najbolši prjatli pa to. V slabi družbi smo
ODGOVORI
6 0
Wolfman
02. 12. 2025 08.19
+1
Z slovenskim zetom ni šale. Mislim pa, da tudi s kartelno mafijo ni šale, zato bo zanimivo spremljati, kakšno presenečenje bo pripravila najkrutejša organizacija Trumpovim, glede na to, da je Trump takšno pobijanje vzel na osebno raven. Še dolga serija na čaka.
ODGOVORI
2 1
lokson
02. 12. 2025 08.16
-6
Dajte malce pogledat tuje medije. Niti največji hejteri, ne spesnijo tako enostransko pravljico. Ja so jih tihotapce in kaj potem.
ODGOVORI
2 8
royayers
02. 12. 2025 08.16
+2
vojni zločini v režiji us and a se nadaljujejo, svet pa lahko samo gleda. najprej so požegnali zločine izraela, napadli Iran, zdaj bodo pa še Venzuelo. če lahko ameri, potem lahko tudi Rusi
ODGOVORI
6 4
Rock8
02. 12. 2025 08.13
+3
Kavboji
ODGOVORI
5 2
Wolfman
02. 12. 2025 08.12
+0
Izredno pomembna novica iz vzhodne fronte. Ruska vojska osvobodila Krasnoarmejsk ali kot so ga včasih ukrajinci imenovali Pokrovsk!
ODGOVORI
5 5
Krošnja
02. 12. 2025 08.15
-3
Ruska vojska okupirala Pokrovsk, upam da ga Ukrajina kdaj dobi nazaj izpod nacističnega škornja Rusije.
ODGOVORI
4 7
cecen
02. 12. 2025 08.22
-5
Ne bom se spuščal v ideologijo in razne razprave med podporniki ene in druge strani, ampak se ti ne zdi za lase privlečen stavek da so Rusi "osvobodili" neko mesto, ki je na najbližji točki z rusko mejo oddaljen cca 100 km? Sprašujem kar tako, za prijatelja :D
ODGOVORI
1 6
Wolfman
02. 12. 2025 08.23
+4
Ni ga okupirala, ampak ga je zavzela. Ruska zastava že vihra nad Krasnomejskom v vse strani. Huraaa
ODGOVORI
4 0
Wolfman
02. 12. 2025 08.31
+1
Doneck vendarle pod ruskom nadzorom. Cecen, koliko je pa Kijev odaljen od ruske meje. Dajva se slišat čez pol leta, ko bo ruska vojska obkolila Kijevsko bando. Veš, od danes naprej ima ruska vojska avtocesto do Kijeva!
ODGOVORI
1 0
Wolfman
02. 12. 2025 08.36
Krošnja, ravno osvobodili so ga izpod Ukrofašističnega režima!
ODGOVORI
0 0
lokson
02. 12. 2025 08.11
-2
Kako lahko zapišete tako težke besede. Ste bili zraven in poslušali ukaz. Senator Kelly, pa naj bo kar lepo tiho. Sramota za uniformo. Vojaški zakoni in vojaško sodišče, so nad civilnim pravom in posledično dosti strožji. Če nekdo krši, je obravnavan na vojaškem sodišču in ne iz strani teh progresivnih limonc. Kakšno pisanje. Katastrofa.
ODGOVORI
4 6
Killing of Hind Rajab
02. 12. 2025 08.11
+3
Narod Venezuele so tako kot Palestinci za zahod manj vredni ljudje...oni za zahod niso žrtve...temveč subjekt ki je moteč za njihovo požrešnost...
ODGOVORI
6 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385